Sprzątasz w domu? Pod żadnym pozorem nie łącz ze sobą tych środków!

Jednym z głównych problemów związanych z używaniem domowych środków czystości jest ich niewłaściwe mieszanie. Nawet jeśli dwa produkty osobno są skuteczne i bezpieczne, razem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dr Diane Calello, dyrektorka medyczna New Jersey Poison Center zwraca uwagę, że najlepiej w ogóle nie stosować w jednym czasie jakichkolwiek detergentów, ale poniższe mieszanki są szczególnie groźne.

Wybielacz + ocet

Zmieszane razem, wytwarzają chlor gazowy, którego wdychanie może skutkować takimi objawami jak: podrażnienie oczu, pieczenie w gardle, kaszel, trudności z oddychaniem.

Wybielacz + amoniak

Amoniak jest środkiem, który można znaleźć m. in. w płynach do czyszczenia okien czy środkach do woskowania podłóg. Wymieszanie tych składników może skutkować uwolnieniem toksycznej chloraminy. Gdy się jej nawdychasz, mogą się pojawić takie objawy jak: ból w klatce piersiowej, duszności. Zatrucie chloraminą może być śmiertelnie niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Środek to przeczyszczania odpływów +... środek do przeczyszczania odpływów

Są to substancje żrące, więc ich mieszanie, np. w sytuacji, gdy jeden z nich się kończy i nie chcesz, by się zmarnował, jest bardzo niebezpieczne. Na skutek takiego połączenia wytwarza się ciepło, które może doprowadzić do poparzeń skóry.

Ocet + nadtlenek wodoru

Oba produkty są często używane do mycia zmywarek. Ocet usuwa nieprzyjemny zapach, a nadtlenek wodoru – pleśń. Taka mieszanka nie powoduje silnej reakcji chemicznej, ale może skutkować podrażnieniami skóry, oczu i dróg oddechowych, dlatego nie należy używać tych dwóch produktów jednocześnie.

Wybielacz + spirytus

Wybielacz w każdym połączeniu jest bardzo niebezpieczny, a spirytus to kolejna substancja, która z nim dobrze nie współgra. Para ta wytwarza „związek podobny do chloroformu” – zaznacz dr Calello. Nie spowoduje omdlenia, ale podrażnienia oczu i skóry.

