Jak czyścić srebro? Te porady pomogą ci zyskać lśniące sztućce, biżuterię i nie tylko

Wśród sposobów na czyszczenie srebra znajdują się te z wykorzystaniem środków chemicznych, jak i produktów dostępnych w kuchni. Sprawdź, jak możesz skutecznie zadbać przedmioty wykonane z tego kruszcu.

Jak czyścić srebro?

1. Sposób z użyciem pasty do srebra

Wycieranie świeczników, tac i biżuterii ściereczką z mikrofibry usunie z nich kurz, ale nie nada im blasku. Warto się więc też zaopatrzyć w pastę do srebra (dostępną w sklepach internetowych w cenie od około 15 zł). Wystarczy nanieść jej niewielką ilość na czystą szmatkę – w razie potrzeby zwilżoną – i zacząć przecierać nią srebrne przedmioty. Koniecznie jednak ruchem góra-dół, a nie kolistym, aby uniknąć podkreślenia istniejących zadrapań. Często też przewracaj szmatkę ze strony na stronę, żeby na srebrze nie został osad. Następnie wypłucz szmatkę w czystej i ciepłej wodzie, a srebro wypoleruj nową i suchą szmatką.

2. Sposób z użyciem domowych środków czyszczących

Pasta do srebra jest najskuteczniejsza w czyszczeniu srebra, ale jeśli nie masz jej pod ręką, możesz zajrzeć do kuchni i skorzystać z dostępnych w niej produktów. Zmatowione, ale jeszcze nie odbarwione srebro wyczyść za pomocą wody i kilku kropli płynu do mycia naczyń. Zanurz w wodzie czystą szmatkę i przetrzyj nią biżuterię, a następnie przemyj ją drugą szmatką z zimną wodą i kolejną – suchą, aby czyszczony przedmiot wyschnął.

Jeśli srebro jest bardzo zmatowiałe, przygotuj mieszankę sody oczyszczonej i wody w proporcji 3:1. Najpierw delikatnie zwilż srebro, np. namoczoną szmatką, a następnie przetrzyj je środkiem czyszczącym przy użyciu miękkiej i niestrzępiącej się szmatki (nie ręcznika papierowego). Gdy szmatka stanie się szara, odwróć ją na drugą stronę. Następnie przetrzyj srebro wilgotną i czystą szmatką, a potem – suchą.

Jak zapobiegać matowieniu srebra?

Naturalne przebarwienia są nieuniknione, ale istnieje kilka sposobów, by zapobiec matowieniu srebra. Każdy element biżuterii warto przechowywać w osobnych torebeczkach, z powłoką zapobiegającą matowieniu, umieszczając ją w suchym i chłodnym miejscu. Biżuterię nakładaj dopiero po nałożeniu perfum, by zawarte w nich substancje lotne do niej nie przywierały. Nie bój się też nosić srebra: im częściej zakładasz biżuterię, tym dłużej będzie ona błyszczeć, ponieważ tarcie spowalnia matowienie.

Czytaj też:

Potrafi zdziałać cuda! Wiedziałeś o tych zastosowaniach pasty do zębów?