O tym, jak Joe Biden daje nadzieję milionom jąkających się Amerykanów

Prezydent Stanów Zjednoczonych głośno mówi o tym, że jąkał się w dzieciństwie, co niesie nadzieję wielu osobom, borykającym się z tą chorobą. Udowadnia, że nawet jeśli się jąkasz, nie musisz rezygnować z robienia tego, co lubisz najbardziej. Zawsze o wiele łatwiej jest też zyskać motywację do działania, gdy wiesz, że osoba publiczna, człowiek sukcesu, mierzy się z tymi samymi problemami, co ty.

Według danych organizacji National Stuttering Association 3 miliony dorosłych osób w USA jąka się. Nadal nie wiadomo do końca, co jest przyczyną jąkania, jednak znane są powszechne błędne przekonania na temat tego zaburzenie mowy i wpływu, jaki ma on na osoby się z nią zmagające. Poznaj 5 najważniejszych z nich.

5 mitów na temat jąkania

1. Osoby jąkające się są niespokojne

Jąkanie się ma podłoże neurologiczne, a nie psychologiczne. Nawet jeśli emocje potęgują jąkanie, nie oznacza to, że są czynnikiem sprawczym. Osoby jąkające się nie są bardziej niespokojne niż inne, co widać zwłaszcza wśród młodszych dzieci, które jeszcze nie zwracają na to takiej uwagi. Niepokój może się pojawić później, ale nie jest spowodowany samym jąkaniem, a tym, jak zostanie ono odebrane przez otoczenie.

2. Osoby jąkające się są mniej inteligentne

Osoby jąkające się doskonale wiedzą, co chcą powiedzieć, po prostu mają problem z wydobyciem słów z ust. Niestety, jak zauważa logopeda dr Rodney Gabel, do jego gabinetu czasem zaglądają rodzice z dziećmi, wobec których nauczyciele mają mniejsze wymagania, bo nie zdają sobie sprawy, że jąkanie nie ma żadnego związku z poziomem inteligencji.

3. Osoby jąkające się powinny postarać się bardziej

Starają się wystarczająco, a to, w jaki sposób poradzą sobie z jąkaniem, zależy od wielu czynników. Dr Gabel podkreśla jednak, że większość osób jąkających się nigdy nie będzie mogła wydobywać słów z ust tak łatwo, jak osoby, które się nie jąkają.

4. Osoby jąkające się powinny mówić wolniej

Zamiast udzielać złotych rad, które nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości, warto skupić się na wiadomości przekazanej przez osobę jąkającą się, a nie na tym, w jaki sposób coś powiedziała.

5. Osoby jąkające się nie powinny pracować w zawodzie, który wymaga dużo mówienia

Badania sugerują, że osoby, które się nie jąkają uważają, że ci, którzy się z jąkaniem mierzą, powinni zrezygnować z zawodów, wymagających częstego wypowiadania się. Z drugiej strony, inne dane wskazują, że osoby jąkające się nierzadko mają problemy ze znalezieniem pracy, jednak – choć jąkanie stwarza wyzwania – często buduje też w ludziach ogromną siłę, ponieważ są przyzwyczajeni do pokonywania trudności już od dzieciństwa.

Choć nie ma lekarstwa na jąkanie, osoby z tym zaburzeniem mowy mogą korzystać z terapii logopedycznej, dostosowywanej indywidualnie. Pomocne bywa również uczestnictwo w grupach wsparcia, poznanie innych osób jąkających się.

