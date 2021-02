Pani Fizjotrener: Twoja postawa wpływa... na zdrowie twoich zębów

Co zęby mają wspólnego z naszą miednicą i odwrotnie? To, że leczenie ortodontyczne wpływa na całe ciało, dlatego przed jego podjęciem trzeba ocenić stan zdrowia nie tylko jamy ustnej.

Wady postawy a wada zgryzu

Jak zauważa Gosia Włodarczyk, wada zgryzu może wynikać z wady postawy, ponieważ niesymetryczne ustawienie miednicy wpływa na asymetrię ustawienia m. in. kości czaszki, a to już z kolei bezpośrednio wiąże się ze zgryzem. Co w takim przypadku robić?

Najlepiej oczywiście skorygować wadę postawy. Im młodsza osoba, tym lepiej, ale i starsze mogą spróbować osteopatii i pracy z fizjoterapeutą. Nawet jeśli wada zgryzu będzie wynikać z wady postawy, leczenie i tak pomoże, ale:

Mogą pojawić się dolegliwości takie jak napięciowe bóle głowy, a nawet bóle kręgosłupa!

Jak noszenie aparatu wpływa na ciało?

Samo noszenie aparatu, jak zaznacza Gosia Włodarczyk, może powodować ból, napięcia, które są potem przenoszone na mięśnie żwacze, mięśnie szyi, górny otwór klatki piersiowej oraz niżej – na całe ciało. Z drugiej strony, w niektórych przypadkach noszenie aparatu może spowodować ustanie bólów głowy i kręgosłupa.

Na koniec Pani Fizjotrener dodaje również, że:

Jesteśmy całością – nic w naszym ciele nie działa samodzielnie i wszystko jest od siebie zależne. Zanim zdecydujemy się na leczenie ortodontyczne wybierzmy dobrego ortodontę, który patrzy na pacjenta holistycznie, czyli całościowo.

