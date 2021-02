Czy twarda woda i kamień w czajniku szkodzą organizmowi? Mama Chemik wyjaśnia

Jak zaznacza ekspertka na początku swojego wpisu, kamień w czajniku wygląda po prostu nieatrakcyjnie i wiele osób może obrzydzać. Jednak, choć twarda woda szkodzi naszym sprzętom, to nie naszemu organizmowi.

Jakie właściwości ma twarda woda?

Twarda woda zawiera dużo jonów wapnia i magnezu. Dokładnie tych samych pierwiastków, które musimy dostarczać organizmowi. Jak pisze Sylwia Panek:

Te dwa pierwiastki pełnią bardzo ważną rolę w naszym organizmie: zapewniają prawidłową pracę układu nerwowego i mięśniowego, wspomagają pracę serca, a także wzmacniają nasze kości.

Ekspertka wyjaśnia również, że ich przyswajalność z wody jest większa niż z pożywienia. Co do smaku twardej wody – dla niektórych będzie on w porządku, inni nie będą za nim przepadać.

Twarda woda inaczej działa na organizm, inaczej na sprzęty. Czajnik pokryty kamieniem będzie się wolniej nagrzewał, a ekspres do kawy i pralka, które nie są odkamieniane regularnie, mogą ulec awarii. Twarda woda może też powodować gorsze działanie niektórych detergentów, ponieważ jony wchodzą z nimi w reakcje.

Jak chronić czajnik przed kamieniem?

Istnieje kilka domowych i skutecznych sposobów ochrony czajnika przed kamieniem. Jak pisze Mama Chemik:

Jeśli chcecie zapewnić dłuższe działanie swoich sprzętów, pamiętajcie o ich regularnym odkamienianiu – z domowych środków czystości świetnie sprawdzą się tu ocet i kwasek cytrynowy.

Wodę można też filtrować przy użyciu filtrów AGD bądź specjalnych filtrów zmniejszających twardość wody. Umieszcza się je np. na kraniku, z którego doprowadza się wodę do pralki bądź zmywarki.

instagramCzytaj też:

Sprzątasz za pomocą octu? Sprawdź, czy to faktycznie działa