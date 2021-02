Możesz bez problemu przyczynić się do zdrowia naszej planety. Kasia Ograniczam Się radzi, jak to zrobić

Kasia Ograniczam Się to tak naprawdę Kasia Wągrowska, ekspertka w sprawie zero waste. W jednym ze swoich najnowszych wpisów napisała ona o tym, że nawet w ramach swoich czterech ścian, własnego miasta sami możemy przyczynić się do ograniczenia emisji CO 2 . I wcale nie jest to takie trudne!

Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Jak zaznacza Kasia Wągrowska, dobre nawyki warto zacząć od siebie, nawet jeśli najpierw wykonujemy małe kroki. One mogą bowiem wywrzeć presję na zmiany systemowe, powodujące kolejne, już na większą skalę, działania. Tym pierwszym małym krokiem, który możemy zrobić, jest obniżenie temperatury w domu. Jak pisze Kasia Ograniczam Się:

Czy wiesz, że obniżenie temperatury w domu nawet o 1 stopień Celsjusza ma dobry wpływ na zdrowie, pozwala obniżyć rachunki o nawet 8 procent, a oprócz tego pozytywnie wpływa na klimat? Gdybyśmy wszyscy obniżyli temperaturę już o 2 stopnie w domu, emisje gazów cieplarnianych byłyby mniejsze o aż dwie tony!

To jednak nie wszystko. Tych małych, ale skutecznych sposobów na ograniczenie emisji CO 2 we własnym tylko zakresie jest więcej. Kasia Wągrowska radzi więc również:

Wietrz pomieszczania krótko, ale intensywnie

Odmrażaj auto przy wyłączonym silniku

Przerzuć się na komunikację publiczną

Ogranicz konsumpcję i, co za tym idzie, wytwarzanie śmieci

Prawidłowo segreguj odpady

Przejdź na dietę fleksitariańską lub bezmięsną

