Naukowcy: E-papierosy o smaku czekoladowym są szczególnie groźne dla zdrowia

Badanie zostało opublikowane na łamach „American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology”. Jego autorzy odkryli, że wszystkie z badanych dziesięciu smaków powodowały pewien poziom toksyczności w komórkach wyściełających płuca, co w niektórych przypadkach prowadziło do ich śmierci. Substancje toksyczne znacznie zmniejszyły również zdolność komórek układu odpornościowego do usuwania bakterii i regulowania stanu zapalnego.

15 substancji chemicznych w każdym ze smaków

Naukowcy badali e-papierosy o smakach: jabłkowym, bananowym, gumy do żucia, cappuccino, wiśni, cynamonu, mango, mięty, tytoniu i właśnie czekolady. W każdym ze smaków zidentyfikowano 15 substancji chemicznych, najbardziej szkodliwy, oprócz czekolady, okazał się banan. Oba te smaki zawierały wysoki poziom cząsteczek benzenu. Warto jednak dodać, że zawartość tej substancji w danym wkładzie różniła się w zależności od konkretnej marki.

Celem naukowców było ustalenie, czy obniżona odpowiedź immunologiczna organizmu i substancje toksyczne w płucach, zaobserwowane już we wcześniejszych badaniach, miały cokolwiek wspólnego ze smakiem e-papierosów, niezależnie od ilości nikotyny. Aby się tego dowiedzieć, wystawili komórki płuc zdrowych osób niepalących papierosów na działanie oparów e-papierosów różnych smaków.

Jak zaznacza jedna z autorek badania, dr Miranda Ween, potencjalne szkodliwe działanie e-papierosów wynika z obecności w ich składzie środków aromatyzujących i stężenia tych środków. Wszelkie ograniczenia dotyczące danych smaków powinny się więc opierać na tym kryterium.

