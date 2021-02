Oto, kiedy i w jaki sposób należy mierzyć poziom witaminy B12 w organizmie

Wydawałoby się, że aby zmierzyć poziom witaminy B12 w organizmie, wystarczy... po prostu go zmierzyć. Jednak w rzeczywistości, jak zaznacza Zosia Winczewska, może się to okazać niewystarczające i konieczne będzie równoczesne ocenienie poziomu homocysteiny, co da pełniejszy obraz sytuacji. W obu przypadkach wystarczy po prostu pobrać krew.

Jak mierzy się poziom witaminy B12 w organizmie?

Najczulszym wskaźnikiem niedoboru witaminy B12 jest kwas metylomalonowy i holoTC (holotranskobakamina). Tego rodzaju badania należą jednak do droższych i rzadziej dostępnych w laboratoriach. Jak dodaje farmaceutka, można je nazwać markerami bardzo wczesnego niedoboru witaminy B12, zanim będzie on widoczny „we krwi”. W przypadku tych badań materiał również stanowi krew (w przypadku MMA także mocz).

Kiedy szczególnie warto monitorować poziom witaminy B12 w organizmie?

Zosia Winczewska wskazuje, że jest to konieczne, gdy ktoś przebywa na diecie roślinnej.

Mamy oczywiście jakieś magazyny B12, ale często jest tak, że już po kilku miesiącach od odstawienia mięsa pojawia się problem niedoboru. Nie pokładałabym więc wielkich nadziei w tym zapasie gromadzonymi w wątrobie.

Badanie poziomu witaminy B12 w organizmie jest też wskazane u osób po 50. roku życia, kobiet w ciąży lub planujących ciążę, a także przy przyjmowaniu niektórych leków, m. in. metforminy, IPP, kwasu acetylosalicylowego.

Jakie są objawy niedoboru witaminy B12?

Farmaceutka zaznacza, że objawy mogą się pojawić dopiero, gdy poziom witaminy B12 spadnie do dolnej granicy normy, a nie od razu przy spadku poniżej granicy.

Objawy niskiego poziomu to: zmęczenie, przysłowiowy „brak mocy”, obniżona koncentracja i zaburzenia poznawcze, objawy depresyjne, mrowienie/drętwienie (parestezje), bladość skóry, piekący język.

Badania poziomu witaminy B12 nie wymagają żadnych wcześniejszych przygotowań, jedynie w przypadku oznaczania holoTC zalecane jest zaprzestanie przyjmowania witaminy B12 na 72 godziny przed badaniem.

