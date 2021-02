Pryszcze na pośladkach: przyczyny powstawania krostek na pupie

Pryszcze na pośladkach to wstydliwy problem, który odbiera pewność siebie. Tak jak cellulit, wywołuje kompleksy i powoduje dyskomfort psychiczny. Jak powstają pryszcze na pośladkach i co zrobić, by się ich pozbyć?

Przyczyny powstawania pryszczy na pośladkach

Pryszcze na pośladkach mogą być objawem alergii na jakiś kosmetyk lub środek myjący. Mogą również być efektem zapalenia mieszków włosowych albo opryszczki. Bardzo ważne jest rozpoznanie źródła problemu, ponieważ od tego zależy odpowiednie leczenie.

Czasem pryszcze na pośladkach powstają z nieodpowiedniej higieny, z powodu noszenia ubrań ze sztucznych, nieoddychających materiałów. Do ich powstawania przyczynia się również problem nadpotliwości.

Pryszcze na pośladkach a alergia

Krosty lub pryszcze na pośladkach mogą być wynikiem alergii na środek myjący. Do ich powstania przyczyniają się najczęściej perfumowane żele pod prysznic lub niewłaściwe środki do higieny intymnej. Krosty mogą pojawić się również po kontakcie z perfumowanymi środkami higienicznymi lub po upraniu bielizny w drażniącym proszku do prania.

W takiej sytuacji przede wszystkim należy zmienić środek myjący/do prania oraz skontaktować się z dermatologiem. Lekarz pomoże dobrać odpowiednią maść. Jeśli wypryski mają ropny charakter, może zalecić maść ze sterydem.

Domowe środki na pryszcze na pośladkach

Na krosty na pośladkach pomogą również domowe sposoby:

kąpiel w krochmalu (woda z mąką ziemniaczaną)

wietrzenie (chodzenie w domu bez bielizny)

Pryszcze na pośladkach a trądzik skupiony

Za pojawienie się krost na pośladkach może odpowiadać trądzik skupiony. Na skórze pojawiają się wtedy bolesne, ropne nacieki. Konieczne jest leczenie u dermatologa, bo nieleczony trądzik skupiony powoduje powstawanie blizn.

Trądzik skupiony wymaga leczenia antybiotykami, środkami zawierającymi retinoidy i witaminę A. Pojawia się w wyniku stresu lub zaburzeń hormonalnych. Częściej zapadają na niego mężczyźni.

Pryszcze na pośladkach a zapalenie mieszków włosowych

Krosty na pośladkach mogą być również efektem choroby skóry, rogowacenia okołomieszkowego. W jej wyniku ujścia mieszków włosowych zatykają się przez martwe komórki skóry. To właśnie dlatego powstają pryszcze.

Jak odróżnić pryszcze na pośladkach na tle alergicznym od pryszczy powstających w wyniku choroby skóry? W przypadku zapalenia mieszków włosowych skóra wokół jest jest sucha, podrażniona i chropowata. W takiej sytuacji najlepiej jest szybko wybrać się do dermatologa. Dobrze też zmienić płyn do higieny intymnej na delikatniejszy i zacząć używać hipoalergicznych środków do prania, żeby dodatkowo nie podrażniać skóry.

Pryszcze na pośladkach a opryszczka

Pryszcze na pośladkach mogą również powstać w przypadku zakażenia opryszczką genitalną. Do zakażenia wystarczy bezpośredni kontakt ze skórą zakażonego. Nie warto próbować samodzielnego leczenia, lepiej od razu udać się do dermatologa. Leczenie na własną rękę niesie ryzyko przeniesienia zakażenia w inne rejony ciała.

Pryszcze na pośladkach a... potówki

Pryszcze na pośladkach mogą również powstawać w wyniku potówek. Wtedy krostki są drobne i czerwone, a skóra wokół nich nie jest chropowata. Aby się ich pozbyć, warto zacząć nosić przewiewne ubrania z oddychających materiałów. Można również stosować łagodne maści nawilżające skórę i bezpieczne środki do prania bielizny i tkanin.

Pryszcze na pośladkach a... czyraki

Gdy wokół krosty na pośladkach gromadzi się ropa, może to oznaczać, że mamy do czynienia z czyrakiem. Wtedy oprócz bolesnych krost pojawia się również gorączka. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza POZ. Zaleci on odpowiednie leczenie.

Jak zapobiegać pryszczom?

Aby zapobiec pojawianiu się krost na pośladkach, warto zadbać o odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną. Dieta odgrywa olbrzymią rolę: im mniej przetworzonych produktów jemy, tym w lepszej kondycji są zarówno nasza skóra, jak i organizm. Warto więc przyjrzeć się swojemu jadłospisowi, wyeliminować z niego słodycze, fast-foody, cukry proste i węglowodany.

Warto również dbać o codzienną dawkę ruchu: spacerować, jeździć na rowerze, pływać. Do powstawania pryszczy na pośladkach przyczynia się siedzący tryb życia.

