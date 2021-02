Co jeść, a czego zdecydowanie unikać, by mieć zdrową wątrobę? Sprawdź listę produktów

Wątroba to jeden z najważniejszych (poza m. in. płucami, sercem, trzustką, nerkami, mózgiem) narządów człowieka. Pełni w organizmie wiele funkcji, m. in. syntetyzuje białka i produkuje czynniki krzepnięcia krwi. To w wątrobie wytwarzany jest cholesterol i trójglicerydy, a także żółć,to w tym narządzie dochodzi do syntetyzowania glikogenu. Wątroba jest także naszym największym narządem wewnętrznym (ogólnie największa jest... skóra, która również stanowi narząd).

Jakie funkcje pełni wątroba?

To jeszcze nie wszystko. Wątroba odpowiada również za:

Produkcję albuminy, niezbędnej do utrzymania płynów w układzie krążenia

Regulację gospodarki węglowodanowej

Odtruwanie organizmu poprzez przekształcanie amoniaku (produktu ubocznego metabolizmu) w mocznik wydalany z moczem

Rozkład leków, narkotyków, alkoholu

Magazynowanie witamin i innych substancji chemicznych, których organizm potrzebuje jako cegiełek budulcowych, np. kwasu foliowego, witaminy B12, niezbędnego do budowy czerwonych krwinek żelaza, witaminy A ważnej dla dobrego wzroku, witaminy D czy witaminy K niezbędnej dla procesu krzepnięcia krwi

Jak widać, praca wątroby jest ściśle powiązana z pracą innych narządów, które bez niej nie będą działać właściwie. Dlatego tak ważna jest jej ochrona. Szczególnie groźna dla wątroby jest choroba stłuszczeniowa. Najczęściej kojarzy się ona z nadużywaniem alkoholu, ale nie zawsze tak jest. Poza tą spowodowaną alkoholem istnieje również niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Najczęściej jest ona diagnozowana u osób otyłych lub prowadzących siedzący tryb życia, stosujących dietę wysoko przetworzoną, czyli może dotyczyć wielu z nas. Odpowiednia dieta stanowi jednak ważny element profilaktyki chorób wątroby.

Produkty wspomagające zdrowie wątroby

Oto produkty i zasady żywieniowe, które pozwolą ci lepiej zadbać o swoją wątrobę:

Cennym dla zdrowia składnikiem jest błonnik, który znajdziesz m. in. w warzywach strączkowych, ale i wybranych owocach (takich jak truskawki, pomarańcze, jabłka, gruszki, mandarynki, morele, brzoskwinie), pieczywie pełnoziarnistym, płatkach i otrębach owsianych. W dobrym funkcjonowaniu pomaga wątrobie również picie dużej ilości wody. Warzywa takie jak brokuły, szpinak, brukselka, jarmuż pomogą w utracie wagi, zapobiegając gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie. Warto sięgnąć też po tofu, które zawiera bowiem białko sojowe i pomaga zmniejszyć gromadzenie się tłuszczu w wątrobie Tłuste ryby zawierają kwasy omega-3 i zwalczają stany zapalne wątroby. Do tłustych ryb należą m. in. łosoś, sardynki, tuńczyk pstrąg Węglowodany z pełnoziarnistych produktów zapewnią organizmowi energię Awokado zawiera błonnik i zdrowe tłuszcze, a jego spożywanie może spowolnić uszkodzenie wątroby

Jakich produktów unikać, jeśli chcesz mieć zdrową wątrobę?

Jeśli chcesz mieć zdrową wątrobę, staraj się jeść jak najmniej:

Produktów zawierających duże ilości cukru i soli Smażonych potraw i dań typu fast food Surowych i niedogotowanych skorupiaków: krewetek, małż, ostryg Alkoholu Białego chleba, ryżu i makaronu, ponieważ mogą podnieść poziom cukru we krwi z powodu braku błonnika Bogatego w tłuszcze nasycone czerwonego mięsa Słodyczy, także słodkich napojów gazowanych, które zwiększają gromadzenie się tłuszczu w wątrobie

