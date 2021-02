GIF wycofuje ze sprzedaży popularny lek na zapalenie pęcherza. O który produkt chodzi?

Wniosek o wycofanie leku ze sprzedaży złożył Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na jego skutek Nitroxolin Forte, decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z dn. 25.02.2021 roku, został wyłączony z obrotu. Dotychczas stosowano preparat u osób dorosłych w leczeniu zakażeń ostrych i zaostrzenia przewlekłych nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych drobnoustrojami wrażliwymi na nitroksolinę.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że pacjenci, którzy mają ten lek w domu, powinni po konsultacji z lekarzem zwrócić preparat do apteki lub go zutylizować.

Dlaczego wycofano Nitroxolin Forte ze sprzedaży?

Powodem wycofania leku ze sprzedaży jest zanieczyszczenie substancji czynnej substancją mutogenną 5,7-Dinitro-8- quinolinol (DNC). Jego przyjmowanie może więc stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Które partie leku zostały wycofane ze sprzedaży?

Decyzja dotyczy wszystkich serii Nitroxolin Forte. (Nitroxolinum), 250 mg, w postaci kapsułek miękkich. Warto dodać, że lek nie ma dostępnych zamienników, dlatego konieczna jest ponowna wizyta u lekarza w celu ewentualnego przepisania innego preparatu.

