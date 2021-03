W nosie nastolatka na 8 lat utkwił pewien przedmiot. Zaczął wydawać dziwne zapachy... Winną wszystkiemu okazała się kulka BB od pistoletu

Nastolatek po raz pierwszy odwiedził lekarza, gdy miał 15 lat. Narzekał na to, że często doświadcza zatorów w nosie i ma pogorszony węch. Lekarze zbadali nos za pomocą endoskopu i zdiagnozowali przerost małżowiny nosowej. Przepisali mu więc spray do nosa i lek przeciwhistaminowy, każąc się zgłosić po upływie 4-6 tygodni. Pacjent pojawił się jednak dopiero po roku, z jeszcze bardziej zaostrzonymi objawami. Co więcej, kiedy wydmuchał nos, gabinet wypełnił brzydki zapach. Nastolatek zgłosił, że pojawia się on już od dawna.

W nosie nastolatka znajdowała się... kulka po postrzeleniu

Lekarze wykonali więc tomografię komputerową i stwierdzili, że w jego nosie znajduje się 9-milimetrowa kulista struktura, która wygląda jak ciało obce. Przeprowadzono więc operację i okazało się, że w nosie chłopca tkwiła kilka BB. Na podstawie rozmowy z jego rodziną udało się ustalić, że został on postrzelony, gdy miał 8-9 lat, ale nie pojawiły się u niego żadne objawy, więc rodzice nie szukali pomocy medycznej.

Ciała obce mogą czasem powodować nieprzyjemny zapach z nosa, ponieważ powoduje niedrożność, co z kolei prowadzi do gromadzenia się śluzu, wdychanych np. cząstek kurzu i bakterii. Nie zawsze pojawiają się jednak inne objawy infekcji, więc czasem łatwo ją przeoczyć. W przypadku tego chłopca okazało się to jeszcze trudniejsze, ponieważ wokół kulki narosła nowa tkanka, uniemożliwiając jej dostrzeżenie. Samą tkankę trzeba więc było usunąć chirurgicznie. Po operacji nastolatek nie doświadczał już żadnych objawów, a przykry zapach zniknął.

