Naukowcy: W czasie okresu często robisz kupę? Spokojnie! To zupełnie normalne

Miesiączka i towarzyszące jej objawy, mimo tego, że nastał już wiek XXI, nadal pozostają tematem, o którym wiele kobiet (a zapewne jeszcze większa liczba mężczyzn) wstydzi się rozmawiać. Krew menstruacyjna jest w reklamach koloru niebieskiego, a kobietom w czasie okresu towarzyszy obawa o to, by ani jedna czerwona plamka nie stała się widoczna na bieliźnie czy – co gorsza – na spodniach bądź spódniczce. Dlatego właśnie – by jak najlepiej poznać cykl miesiączkowy kobiety i towarzyszące mu objawy oraz zdjąć z menstruacji łatkę czegoś zawstydzającego – na Uniwersytecie Harvarda utworzono zespół Apple Women's Health Study.

„Naszym celem jest odstygmatyzowanie miesiączki”

Badacze postanowili zbadać najczęstsze objawy, towarzyszące kobietom w czasie miesiączki. Zdaniem wielu z nich to, jak przebiega cykl menstruacyjny u danej kobiety, mówi wiele o jej ogólnym stanie zdrowia. Naukowcy zebrali więc informacje od 10 000 Amerykanek, które wypełniły specjalną ankietę. Okazało się, że wszystkie wymienione przez kobiety objawy występują w podobnym nasileniu u pań wszelkich ras, na ich wystąpienie nie ma również wpływu miejsce, z którego pochodzą: to, jakie panują w nim warunki klimatyczne (badanie przeprowadzono wśród osób mieszkających w różnych stanach USA, a także w Portoryko).

Najczęściej obserwowanymi u kobiet objawami, których doświadczyło ponad 60 procent respondentek, były: skurcze brzucha, wzdęcia i zmęczenie. Ponad połowa pań zgłosiła również towarzyszące miesiączce bóle głowy i trądzik. 37 procent kobiet w czasie okresu śpi inaczej niż zazwyczaj, taki sam odsetek przedstawicielek płci żeńskiej ma podczas menstruacji częste biegunki.

Jak zauważyła jedna z autorek raportu, Shruthi Mahalingaiah, otrzymane wyniki sugerują, że kobiety – bez względu na to, jaką część kraju zamieszkują i w jakim są wieku – doświadczają podobnych objawów towarzyszących okresowi. Tym bardziej naturalne jest rozmawianie o nich i ich wpływie na kobiece zdrowie.

Czytaj też:

Podobno żony zabijały za jej pomocą mężów. Mity o krwi miesiączkowej