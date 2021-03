Robisz siku „na zapas”? Sprawdź, dlaczego to błąd!

Sandra Baxter jest studentką fizykoterapii, która na swoich kontach na TikToku i Instagramie w prosty i przystępny sposób stara się mówić o ważnych kwestiach, związanych ze zdrowiem, a konkretnie – z jej specjalnością. W jednym z najnowszych filmów zaznaczyła, że to, co często wielu z nas praktykuje – czyli robienie siku „w razie czego” – z przyczyn medycznych nie jest wskazane.

Dlaczego nie warto robić siku „na zapas”?

Sandra Baxter zauważa, że takie postępowanie od czasu do czasu nie powinno być szkodliwe, jednak gdy robisz tak na co dzień, pęcherz nigdy nie napełnia się w pełni. Jeśli pójdziesz do toalety, gdy np. pęcherz zapełni się on tylko w połowie, w konsekwencji rzeczywiście będzie ci się chciało siku częściej. Przyzwyczaisz bowiem pęcherz do tych wizyt i zaczniesz odczuwać parcie na niego, zanim zdąży się on napełnić.

Co robić, gdy często czujesz parcie na pęcherz?

Jak jednak postępować, gdy przyzwyczaisz już swój pęcherz do częstszego robienia siku? Przede wszystkim, wypróbuj zupełnie nietrudne, a jednak skuteczne ćwiczenia na mięśnie Kegla. Dokładne informacje o nich znajdziesz pod tym linkiem.

Jeśli one nie zadziałają, a odczuwasz parcie na pęcherz bardzo często i intensywnie, udaj się na wizytę do fizjoterapeuty uroginekologicznego lub urologa. W międzyczasie nie rezygnuj jednak z robienia siku, kiedy odczuwasz taką potrzebę, ponieważ może się to skończyć zakażeniem układu moczowego.

Jak często powinniśmy chodzić do toalety?

Z tym, co mówi studentka, zgadza się w rozmowie z BuzzFeed Heather Jeffcoat, fizjoterapeutka z Los Angeles, która również podkreśla, jak ważne jest dbanie o mięśnie dna miednicy. Ekspertka dodała też, że do toalety powinniśmy chodzić średnio raz na 2-3 godziny. W nocy człowiek powinien spać spokojnie przez około 6 godzin zanim wezwie go potrzeba.

Czytaj też:

Co jeść, aby uspokoić swój pęcherz?