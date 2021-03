Gdzie wyrzucać konkretne rodzaje leków? Odpowiada farmaceutka

Niektórzy z nas przeterminowane leki i suplementy wyrzucają do śmietnika lub spłukują w ubikacji, co zdecydowanie jest błędem, mogącym przynieść negatywne konsekwencje dla zdrowia innych osób i stanu środowiska. Co więc zrobić z przeterminowanymi lekami?

Gdzie wyrzucać przeterminowane leki?

Anna Wyrwas zaznacza, że:

Leki i suplementy w stałej postaci (tabletek, globulek, czopków) oraz w postaci płynnej (syropy, roztwory, zawiesiny) należy wyrzucać do specjalnych pojemników na przeterminowane leki, dostępnych w aptekach (jednak nie w każdej z nich). Do tego pojemnika można wyrzucić też leki czy suplementy z dobrą datą, ale takie, których już nie używamy.

Warto pamiętać, że do tych pojemników wyrzucamy blistry, same tabletki lub butelki z zawartością, a kartoniki i ulotki powinny trafić do pojemnika w śmietniku przeznaczonego na makulaturę.

Zużyte igły i ampułkostrzykawki należy oddać do punktów PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), najlepiej zebrać ich więcej i dopiero z większą ich ilością pojechać do punktu.

Należy pamiętać, że nieużywanych leków nie wolno oddawać innym, sprzedawać w internecie, ponieważ jest to nielegalne i niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli kupujemy od kogoś taki lek, nie wiemy np. jak był przechowywany. Mógł, jak zaznacza farmaceutka, leżeć w kuchni w nasłonecznionym miejscu zamiast zostać umieszczonym w lodówce.

instagramCzytaj też:

Wiosenne porządki w domowej apteczce. Ile mogą być otwarte krople lub syrop?