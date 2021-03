Naukowcy: Wrażliwość linii papilarnych jest większa niż przypuszczaliśmy

Naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu w Umeå, pod wodzą dr Ewy Jarockiej, zbadali czułość linii papilarnych. Badacze chcieli poznać rozmiary obszarów o szczególnej wrażliwości pola recepcyjnego, ponieważ to właśnie z niego informacje o dotyku trafiają do neuronu.

Jak przebiegało badanie?

W badaniu naukowcy wykorzystali metodę mikroneurografii, która rejestruje impulsy elektryczne, jakie płyną w konkretnych włóknach nerwowych. W eksperymencie wzięło udział 12 zdrowych osób. Najpierw wkłuto im (niemal bezboleśnie) w zgięcia łokcia elektrody, a następnie przesuwano po opuszkach ich palców (musieli umieścić dłonie skierowane wewnętrzną stroną pod specjalną maszyną) plastikową rolkę z wypustkami o średnicy 0,4 mm, czyli takiej, ile wynosi średnica linii papilarnych. Jednocześnie elektrody umieszczone w zgięciu łokcia rejestrowały wysyłane do mózgu impulsy poprzez znajdujące się w skórze palców zakończenia nerwowe. Opuszki były dotykane z różnych stron i z różną prędkością, a mimo to odpowiedź badanego neuronu była zawsze jednakowa. Neurony najsilniej reagowały na dotykanie samych linii, jednak pole recepcyjne, które zasila w bodźce konkretny neuron, zajmuje obszar kilku linii papilarnych, co oznacza, że receptory przekażą neuronowi informację o dotyku nawet, jeśli dotknięta zostanie minimalna powierzchnia naskórka. Okazało się więc, że pojedynczy neuron jest bardzo czuły na sygnały dotykowe płynące z dłoni.

