Jak poradzić sobie z mgłą mózgową? 5 sposobów

Zapominanie o tym, gdzie położyło się jakieś przedmioty, a także poczucie ogólnej dezorientacji, brak odpowiednich słów do ułożenia w zdaniach czy całodzienny brak energii to najczęstsze objawy towarzyszące mgle mózgowej. Na szczęście to stan przejściowy, a w tym, by minął jak najszybciej, pomogą następujące sposoby.

Sposoby na mgłę mózgową

Dieta pełna produktów przeciwzapalnych

Co ciekawe, nie najlepsze kondycja jelit jest jedną z głównych przyczyn mgły mózgowej. Jak wyjaśnia dr Sarah Bridges, psycholożka, istnieje bardzo dużo badań, sugerujących, że cukier i przetworzona żywność odżywiają złe bakterie w jelitach i prowadzą do rozwoju stanu zapalnego w całym organizmie, także w mózgu. Dlatego eksperci zalecają włączenie do diety większej ilości produktów przeciwzapalnych: owoców, warzyw, prebiotyków i probiotyków. Wprowadzają one do organizmu dobre bakterie i stymulują produkcje dopaminy i serotoniny, czyli neuroprzekaźników, które poprawiają nasze samopoczucie. Przydatne będą także kwasy omega-3, zawarte w owocach morza.

Tym, co może pomóc w walce z mgłą mózgową jest także post przerywany, stymulujący neurogenezę, czyli proces powstawania nowych komórek nerwowych. Gdy twoje ciało odpoczywa od trawienia, odpoczywa także twój mózg.

Mniejsza ilość stresu

Ciągłe czytanie wiadomości w internecie, przebywanie w social mediach, pisanie maili, uczestnictwo w wideokonferencjach może zmęczyć nie tylko ciało, ale i mózg. Dochodzi wtedy do tzw. obciążenia poznawczego. Co może pomóc? Dr Bridges zaleca robienie co 90 minut przerw w pracy na krótki spacer, napicie się wody, rozmowę z przyjacielem. Przydatna będzie także medytacja, najlepiej by trwała około 12 minut, ale początkowo można zacząć od krótszych sesji.

Lepszy sen

Jeśli raz nie wyśpisz się za dobrze, nic się nie stanie, jednak w dłuższej perspektywie warto o ten dobry sen zadbać. Niewystarczająca ilość przespanych godzin spowoduje zwiększenie stresu i nie pozwala się mózgowi odpowiednio zregenerować. Co może pomóc? Poranne wyjście na chwilę na zewnątrz, tuż po wschodnie słońca oraz wieczorne, na chwilę przed zachodem. To pozwoli ci wyrównać swój rytm domowy i oczyścić umysł.

Poruszaj się

Dobry trening nie tylko poprawia zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Ćwiczenia zwiększają przepływ krwi i tlenu do mózgu, co pozwala mu lepiej pracować. Nie musisz zaczynać od intensywnego wysiłku – wystarczy nawet godzinny spacer raz w ciągu dnia.

Wytrenuj swój umysł

Krzyżówka, sudoku, gra memory (lub inna planszówka) pozwolą ci nauczyć się czegoś nowego, co jednocześnie nie jest stresujące. Oczywiście jeśli objawy będą się utrzymywać jeszcze przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem.

