Po szczepieniu dokucza ci ból ramienia lub masz na rękach wysypkę? Sprawdź, jak sobie z tym poradzić!

Covidowe ramię to określenie dotyczące zarówno tępego bólu, występującego w miejscu szczepienia, jak i pojawiającej się po szczepieniu wysypki. Badacze zauważyli, że objaw ten występuje zazwyczaj po otrzymaniu szczepionki Moderna, ale możliwe jest również jego pojawienie się po wstrzyknięciu preparatów innych koncernów. Covidowe ramię to objaw zazwyczaj zupełnie niegroźny. Można poradzić z nim sobie domowymi sposobami.

Czym jest covidowe ramię?

Warto zaznaczyć, że zaczerwienienie i ból mogą się pojawić po niemal każdym szczepieniu na jakąkolwiek z chorób, jednak covidowe ramię wyróżnia to, że może się pojawić się dopiero tydzień po szczepieniu. Z badań opublikowanych na łamach „New England Journal of Medicine” wynika, że zaczerwienienie, wysypka, obrzęk i tkliwość po szczepieniu na COVID występują nawet 8 dni po wstrzyknięciu preparatu i utrzymują się przez cztery-pięć dni. Jak dokładnie wygląda opisywane covidowe ramię? Możecie to zobaczyć na poniższym zdjęciu.

Jak zaznacza dr Joseph Mosquera, taka reakcja organizmu jest naturalna i znana jako opóźniona nadwrażliwość na limfocyty T. We wspomnianym wyżej badaniu, dotyczącym długości występowania objawu znanego jako covidowe ramię, 240 osoby zgłosiły, że ból lub/i wysypka pojawiły się u nich po 8 lub 9 dniach od szczepienia, a najbardziej dokuczała im swędząca skóra i obrzęk. U połowy osób objawy wystąpiły po pierwszej dawce szczepienia, a u kolejnej połowy –po drugiej. Jak donosi „The New York Times”, covidowe ramię częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety też zazwyczaj silniej odczuwają inne skutki uboczne szczepienia.

Jak poradzić sobie z covidowym ramieniem?

Jak wynika z zaleceń amerykańskiej agencji CDC, pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, jest po prostu wzięcie ibuprofenu lub paracetamolu, które złagodzą ból i sięgnąć po leki antyhistaminowe, zmniejszające swędzenie i inny dyskomfort spowodowany wysypką. Do ramienia możesz także przyłożyć lód (jeśli jest spuchnięte) i posmarować je którymś z dostępnych bez recepty kremów sterydowych na swędzenie i wysypkę.

Zdecydowanie nie warto do leczenia tych dolegliwości stosować antybiotyków, ponieważ możesz tylko pogorszyć swoją sytuację. To też zamierzanie się ze zbyt mocną bronią na objawy, które zazwyczaj nie są groźne i znikają po tygodniu, najwyżej dwóch.

Pamiętaj też, by konsultować objawy ze swoim lekarzem. Jeśli po szczepieniu pojawią się u ciebie problemy z oddychaniem, wysoka gorączka, ból ciała i zmęczenie, wręcz powinieneś porozmawiać z medykiem jak najszybciej.

Wspomniany wcześniej dr Mosquera zaznacza też, że wystąpienie covidowego ramienia po pierwszej dawce szczepionki nie jest przeciwwskazaniem do otrzymania drugiej. Nie należy z niej rezygnować, można jednak poprosić o zastrzyk w inne ramię niż wcześniej.

