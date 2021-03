Prawdopodobnie jest na świecie społeczność, która wypracowała odporność stadną na COVID-19. To grupa amiszów z Pensylwanii

Początkowo amisze stosowali się do obowiązujących obostrzeń, ale później zrezygnowali z przestrzegania zaleceń. Jak powiedział Allen Hoover z Pariochal Medical Center, które zajmuje się pomocą medyczną dla tych społeczności, wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się między amiszami niczym tsunami. Wszystko przez to, że już pod koniec kwietnia 2020 roku wznowili oni swoje nabożeństwa, podczas których dzielili się kielichami z komunią i obdarowywali „świętymi pocałunkami”. Według danych organizacji Covid Act Now, na przełomie kwietnia i maja 2020 roku wskaźnik zachorowań wynosił w New Holland 20 procent, jednak nie wszystkie osoby zgłaszały się na badania. Później do lekarzy zgłaszało się kilkunastu pacjentów dziennie z objawami COVID-19, więc i tak wskaźnik zachorowań dla tej 33-tysięcznej społeczności wynosił niemałe kilkanaście procent. Od czasu jesieni 2020 nowe przypadki zakażeń są jednak bardzo rzadkie, a od 6 tygodni nie ma ich wcale.

Czy amisze uzyskali odporność stadną na COVID-19?

Jak zaznacza jednak Eric Lofgren, epidemiolog, specjalista chorób zakaźnych z Washington State University, choć wypracowanie odporności stadnej jest możliwe, to zdarza się niezwykle rzadko. Amisze z New Holland byliby pierwszym takim przypadkiem w historii Stanów Zjednoczonych.

Jedni eksperci twierdzą, że aby konkretna społeczność zyskała odporność na daną chorobę, musi ją przejść co najmniej 90 procent jej członków, inni uważają, że nie ma żadnej magicznej liczby, która by to określała. Co więcej, wcześniejsze infekcje wcale nie muszą wystarczyć do ochrony przed kolejnymi zakażeniami nowymi wariantami wirusa. Dlatego, jak zaznacza Alice Yoder, dyrektor wykonawcza Community Health w Penn Medicine Lancaster General Hospital, jedynym skutecznym sposobem na wypracowanie odporności na daną chorobę są szczepienia.

