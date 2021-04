Aktywacja dna miednicy... głosem? Pani Fizjotrener przekonuje, że to możliwe!

3Gosia Włodarczyk zaznacza, że w swoich wpisach już nie raz zachęcała do tego, by podczas ćwiczeń dna miednicy wykonywać różne wizualizacje, ponieważ pomagają one bardziej zaangażować mięśnie do pracy. Tym razem przedstawiła nowy sposób na osiągnięcie tego samego efektu – za pomocą głosu.

Jak aktywować mięśnie dna miednicy głosem?

Aby aktywować dno miednicy głosem, przybierz wygodną pozycję na leżąco. Możesz np. położyć się na plecach z lekko ugiętymi kolanami, pod które włożysz poduszki. Następnie wystarczy, że:

na wydechu powiesz głośno CHIIII

na wydechu wymówisz głośne i mocno wibrujące w buzi OMM

Od razu poczujesz pracę mięśni. Warto pamiętać, że to dwa osobne ćwiczenia, dlatego każde z nich wykonuje się na wydechu. Każde z nich aktywuje również inny rodzaj włókien mięśniowych.

Dlaczego warto ćwiczyć mięśnie dna miednicy?

Mięśnie dna miednicy wykonują bardzo dużą pracę podczas ciąży i porodu, dlatego dbanie o ich dobrą kondycję jest szczególnie ważne dla kobiet ciężarnych i planujących dziecko. O ćwiczeniu tych mięśni powinny jednak pamiętać wszystkie osoby, ponieważ to od nich zależy właściwe funkcjonowanie i sprawność narządów znajdujących się w ich obrębie. Dobrze wyćwiczone mięśnie dna miednicy to również satysfakcjonujące życie seksualne, ponieważ im lepiej ukrwiona jest dana tkanka, tym silniej unerwiona.

