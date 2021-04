Naukowcy: To, że kobiety silniej odczuwają chroniczny ból może wynikać z genów

Przewlekłe dolegliwości bólowe należą do najpowszechniejszych przyczyn niepełnosprawności. W samych Stanach Zjednoczonych przewlekły ból dotyka więcej osób niż choroby serca, cukrzyca i nowotwory razem wzięte. W porównaniu z mężczyznami, kobiety są znacznie bardziej narażone na rozwój przewlekłych dolegliwości bólowych, a jednak 80 procent przeprowadzonych do tej pory badań, skupiających się właśnie na przewlekłym bólu, przeprowadzono wśród ludzi i myszy płci męskiej. Oznacza to, że nadal niewiele wiemy o przyczynach przewlekłego bólu u kobiet i o tym, jak im pomóc. Najnowsze z badań sugeruje jednak, że znaczenie może mieć tu czynnik genetyczny. Badacze doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu danych 209093 kobiet i 178556 mężczyzn.

Dlaczego kobiety i mężczyźni cierpią inaczej?

Ostatecznie naukowcy zidentyfikowali 31 genów związanych z bólem u kobiet i 37 genów u mężczyzn, niektóre z nich się pokrywały. Kiedy naukowcy testowali ekspresję wszystkich tych wariantów genetycznych na różnych tkankach myszy i ludzi, okazało się, że ich zdecydowana większość była aktywna w skupisku nerwów w rdzeniem kręgowym, które nazywa się zwojem korzenia grzbietowego i które przekazuje informacje o tym, co dzieje się w organizmie do mózgu.

Kilka genów właściwych tylko kobietom lub tylko mężczyznom było powiązanych z problemami psychiatrycznymi lub funkcją odpornościową, ale tylko jeden gen o nazwie DCC znajdował się na obu listach. DCC koduje receptor, który wiąże się z białkiem kluczowym dla rozwoju układu nerwowego, zwłaszcza układu dopaminergicznego. To również gen ryzyka dla depresji, a jego mutacje występują u osób z wrodzonym zaburzeniem ruchu lustra, co powoduje, że ruchy po jednej stronie ciała są powtarzane i po drugiej.

Jak DCC jest połączony z chronicznym bólem? Tego naukowcy jeszcze nie wiedzą, jednak podkreślają, że silniejszy ból u kobiet może być związany z silniejszą reakcją ich układu odpornościowego i nerwowego. Dlatego np. skutki uboczne stosowania leków uderzających w układ odpornościowy mogą być u nich silniejsze niż u mężczyzn. Podobnie z przewlekłym stosowaniem opioidów. Dlatego badacze podkreślają, że konieczne jest dalsze przeprowadzanie badań związanych z bólem chronicznym właśnie u przedstawicielek płci żeńskiej.

