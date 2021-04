Naukowcy odnotowali pierwszy przypadek narodzin chłopca z 3 penisami

Do tej pory przypadki trifalii naukowcy zanotowali tylko u zwierząt, ale nie ssaków. Bardziej znana jest difalia, czyli zjawisko występowania dwóch penisów, jednak również bardzo rzadkie – występuje raz na 5,5 mln porodów, choć opisano je już w 1609 roku. 3-miesięczy chłopiec z Iraku przeszedł już operację usunięcia dwóch malutkich penisów, które wyglądały jak wypustki u podstawy moszny i „głównego” prącia, o kształcie i wielkości właściwych dla niemowlaków.

Więcej niż jeden penis? Bardzo rzadkie zjawisko

Przypadek chłopca opisano na łamach „International Journal of Surgery Case Reports”. Wyjaśniono, że dziecko pojawiło się na konsultacji rok po operacji i wszystko było w porządku, rozwijało się prawidłowo.

Naukowcy podkreślają, że narodziny chłopców z więcej niż jednym penisem należą do rzadkości, a to, w jaki sposób zbudowane są „nadprogramowe” prącia różni się w przypadku konkretnych osób. Dodatkowe penisy wykształcone u niemowlęcia z Iraku miały ciała jamiste, które podczas pobudzenia seksualnego nabrzmiewają krwią. Znajdowała się w nich również tkanka nazywana ciałem gąbczastym, która otacza cewkę moczową. Same penisy cewki moczowej jednak nie miały, co ułatwiło ich usunięcie.

Przyczyna? Nieznana

Jak podkreśla John Martin, profesor anatomii z St. Louis University School of Medicine, który nie był zaangażowany w badanie tego przypadku, nie wiadomo, dlaczego dzieci rodzą się z kilkoma penisami. Martin pracuje m. in. w ramach programu oddawania ciał – ma możliwość badania zwłok osób, które wyraziły zgodę na to, by po śmierci w ten sposób przysłużyć się nauce. Jeden z dawców ciała miał difalię, czyli dwa penisy. Mężczyzna zmarł w wieku 84 lat, penisy osiągnęły podobną wielkość, a znajdowała się między nimi, u podstawy, cewka moczowa. Opisywany pan doczekał się dwójki dzieci, odszedł w roku 2000, więc gdy był młodszy, najprawdopodobniej taka operacja, jaką wykonano u kurdyjskiego chłopca z Iraku, nie wchodziła w grę.

Przeprowadzono jednak u mężczyzny testy genetyczne i wykryto kilka mutacji genów, związanych z rozwojem narządów płciowych. Niektóre z nich przyczyniają się do wytworzenia przypominających włosy struktur na komórkach embrionalnych, nazywane są one rzęskami. Jak zaznaczył Martin, rzęski poruszają się w różne strony, kierując białka w jedną lub drugą stronę rozwijającego się zarodka. Nieprawidłowości w rzęskach zaobserwowano również w przypadku innych chorób, takich jak situs invertus, która polega na tym, że narządy w tułowiu są odwrócone w odwrotną stronę niż powinny.

Odkryto również mutacje w genach, które pozwalają regulować aktywność innych genów w trakcie rozwoju oraz genów związanych z androgenami, czyli hormonami zaangażowanymi m. in. w rozwój męskich genitaliów.

Chłopiec z Iraku, poza tym, że urodził się z trzema penisami, był zdrowy, a w czasie ciąży jego mama nie miała żadnych (oprócz typowo ciążowych) dolegliwości, nie była narażona na działanie toksycznych substancji czy leków, których nie zaleca się stosować przyszłym mamom.

