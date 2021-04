Okolica, w której mieszkasz ma wpływ na zdrowie twojego mózgu

W badaniu mowa o „dzielnicach mniej uprzywilejowanych”. Co to oznacza? Obszary o wyższym poziomie ubóstwa i mniejszych możliwościach edukacyjnych i zawodowych. Osoby zamieszkujące takie okolice mają większe ryzyko, że w późniejszym wieku szybciej osłabną ich funkcje poznawcze, a ich mózgi ulegną skurczeniu w większym stopniu niż osób z bogatszych dzielnic.

Wyniki badania mogą pozwolić zapobiegać rozwojowi demencji

Jak zaznacza autorka opublikowanego na łamach „Nature” badania, dr Amy JH Kind z University of Wisconsin School of Medicine and Public Health w Madison, demencja jest chorobą, na którą obecnie nie ma lekarstwa, dlatego tak ważne jest znalezienie czynników ryzyka ją powodujących, by łatwiej móc jej zapobiegać. Warunki społeczne, ekonomiczne, kulturowe mogą właśnie takimi czynnikami być.

Przed przystąpieniem do badania naukowcy postanowili, że przyjrzą się, czy warunki, w których człowiek żyje, zwiększają ryzyko neurodegeneracji i pogorszenia funkcji poznawczych, związanych z wczesnymi stadiami demencji choroby Alzheimera. W badaniu wzięło udział 601 osób ze stanu Wisconsin, w średnim wieku powyżej 59 lat. Gdy badania się zaczynały, nie mieli oni żadnych kłopotów z pamięcią, choć w rodzinach 69 procent z nich takie objawy wystąpiły. Uczestników obserwowano przez kolejne 10 lat.

Następnie badacze przyporządkowali dane osoby do podziału dzielnic, którego wcześniej dokonali. Wśród danych znajdowały się te o warunkach społeczno-ekonomicznych w konkretnej okolicy, klasyfikacja zawierała 17 różnych informacji, dotyczących m. in. wskaźników zatrudnienia, dochodów, edukacji i jakości mieszkań.

20 procent spośród uczestników mieszkało w najbiedniejszych dzielnicach, reszta w pozostałych. Osoby z pierwszej grupy przyporządkowywano następnie do od 1 do 4 osób z drugiej grupy, dopasowywano uczestników pod względem płci, wieku, rasy i wykształcenia, a potem porównywano.

Początkowo nie było różnicy w objętości mózgu u wszystkich uczestników, z czasem jednak zaobserwowano, że wśród osób z trudniejszych dzielnic jego kurczenie rozpoczyna się wcześniej, miały również one wyższe tempo spadku funkcji poznawczych w testach mierzących ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera.

Co może być przyczyną? Badacze zaznaczają, że np. większe zanieczyszczenie powietrza w tych okolicach, brak dostępu do zdrowej żywności, odpowiedniej opieki zdrowotnej, stresująca i nisko płatna praca. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich obserwacji pozwolą lekarzom zwiększyć czujność podczas badania osób starszych w kierunku alzheimera właśnie w tej „materialnej” kwestii. Konieczne jest jednak jeszcze kontynuowanie badań w tym kierunku, przeprowadzenie ich z większą liczbą uczestników.

