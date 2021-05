Cytryniec chiński: obniża poziom cukru i cholesterolu

Cytryniec chiński to pnącze, które pochodzi z dalekiej Azji i które jest tam wykorzystywane, by poprawić wydolność i kondycję organizmu. Ma szerokie zastosowane – nie tylko poprawia odporność, ale również samopoczucie psychiczne, zbawiennie wpływając na pracę układu nerwowego. Co warto wiedzieć o tej roślinie?

Cytryniec chiński – co to za roślina?

Cytryniec chiński (wł. Schizandra chinensis) to roślina, która rośnie w Chinach, Japonii i Korei. W Europie wykorzystuje się ją jako roślinę ozdobną w ogrodach, tymczasem w chińskiej medycynie ludowej ceni się jej właściwości lecznicze. Zbawiennie wpływa na pracę serca, reguluje poziom cholesterolu, poprawia pamięć i koncentrację.

Owoce rośliny zawierają mnóstwo witaminy C, dlatego pomagają w podnoszeniu odporności organizmu, chroniąc go przed wirusami i czynnikami chorobotwórczymi. Wspomagają leczenie przeziębienia, nieżytów górnych dróg oddechowych i infekcji.

Co ciekawe, owoce te są nazywane owocami pięciu smaków, ponieważ ich różne części mają różne smaki. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale rzeczywiście tak jest – jeden owoc jest jednocześnie cierpki, gorzki, kwaśny, słodki i słony.

Wartości rośliny

Cytryniec chiński zawiera:

witaminę C

witaminę E



polisacharydy

kwas linolowy

mikroelementy

Właściwości lecznicze cytryńca

Ale to nie wysoka zawartość witaminy C sprawia, że cytryniec jest tak wyjątkową rośliną. Ma ona właściwości adaptogenne, które redukują poziom stresu i znacząco poprawiają komfort psychiczny. Dodatkowo, roślina ta stymuluje do pracy układ odpornościowy, wzmacniając barierę ochronną organizmu.

Z badań wynika także, że cytryniec potrafi regenerować komórki, dlatego rozważa się stosowanie go w przypadku raka jelita grubego, jajnika czy białaczki.

Cytryniec na stres

Roślina ta jest wykorzystywana w Azji w ramach terapii po trudnych i traumatycznych przeżyciach. Jest to możliwe, ponieważ cytryniec chroni komórki nerwowe, regenerując je.

Stymuluje pracę układu nerwowego, zwiększając ilość neuroprzekaźników w mózgu. Terapia z zastosowaniem cytryńca pozwala przywrócić równowagę psychiczną i wyeliminować stany obniżonego nastroju. Udowodniono, że roślina ta wykazuje korzystne działanie w walce z depresją.

Poprawia również pamięć, koncentrację, eliminuje problemy z bezsennością.

Poprawa pracy serca

Cytryniec chiński poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego, stymuluje krążenie, zapobiega nadciśnieniu, miażdżycy. Pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca czy zawałów. Dodatkowo, roślina ta reguluje poziom cholesterolu we krwi, obniżając "zły" cholesterol. Poleca się ją seniorom i osobom, które są obciążone chorobami serca.

Regeneracja wątroby

Roślina ta ma niezwykłe zdolności regenerujące komórki wątroby. Z tego powodu wykorzystuje się ją, by leczyć stany zapalne czy marskość. Stymuluje regenerację hepatocytów, pomaga odtruwać organizm i pozbyć się toksyn. Sprzyja detoksykacji.

Cytryniec na piękną cerę

Roślina ta ma właściwości przeciwutleniające, dlatego znalazła zastosowanie także w kosmetyce. Dodaje się ją do kremów i maseczek, by opóźnić procesy starzenia skóry, rozświetlić cerę, rozjaśnić ją i zmniejszyć przebarwienia. Wzmacnia barierę ochronną, chroni cerę przed działaniem wolnych rodników.

Jak stosować roślinę?

Suszone owoce można kupić w sklepie zielarskim lub ekologicznym. Małą łyżeczkę należy zalać wrzątkiem, zaparzyć i wypić.

Przeciwskazania do stosowania rośliny

Cytryniec nie jest zalecany kobietom w ciąży i mamom karmiącym piersią. Nie powinny go stosować również osoby, które cierpią na nadciśnienie.

