Tajna operacja CIA zniechęciła do szczepień w Pakistanie. Badania to potwierdzają

„Medical News Today” informuje o badaniach, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Warwick, a których wyniki opublikowano w czasopiśmie „Journal of the European Economic Association”. Badanie pokazało, jak fałszywa akcja szczepień zorganizowana przez CIA w 2011 roku wpłynęła na zwiększenie się niechęci do szczepień w tym kraju.

W celu znalezienia Osamy bin Ladena CIA zatrudniła w 2011 roku miejscowego pakistańskiego lekarza do przeprowadzenia kampanii szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w Abbottabadzie. Jednocześnie zbierano DNA miejscowych dzieci.

Amerykanie uważali, że właśnie tam ukrywa się ówczesnej najbardziej poszukiwany terrorysta świata i jeśli uda się odnaleźć spokrewnione z nim dziecko, to będzie potwierdzało, że rzeczywiście bin Laden tam się znajduje.

Akcję przeprowadzono bez zgody pakistańskich władz, co organizacja Lekarze bez Granic (MSF) uznała za popełnienie „poważnej manipulacji aktem medycznym” i narażenie legalnych kampanii szczepień przeciwko polio na ryzyko z powodu powszechnej nieufności.

Kampania antyszczepionkowa

Gdy wydarzenia wyszły na jaw, talibowie rozpoczęli masową akcję antyszczepionkową, w której głosili, że szczepienia przeciwko polio miały na celu sterylizację populacji muzułmańskiej, oskarżając pracowników służby zdrowia dostarczających szczepionki o szpiegostwo na rzecz CIA.

Przywódcy talibów twierdzili również, że szczepionki zawierają tłuszcz wieprzowy, religijnie niedozwolony do użycia przez ortodoksyjnych muzułmanów. W bezpośrednich atakach zginęło 70 pracowników służby zdrowia zajmujących się szczepieniami.

Teraz naukowcy zbadali, jak prowadzona przez talibów kampania wpłynęła na szczepienia. Wyniki pokazały spadek wskaźników szczepień o 23–39 proc. pomiędzy okręgami o najwyższym poparciu dla ekstremistycznych partii islamskich w porównaniu z okręgami o najniższym poparciu dla tych partii. Ponadto wskaźniki szczepień dziewcząt spadły o dodatkowe 3% w porównaniu ze wskaźnikami szczepień chłopców.

Dodatkowo w okręgach, w których istniało większe poparcie dla talibów, odnotowano średnio o 1,66 przypadków polio więcej w porównaniu z okręgami o niższym poziomie poparcia – co stanowi prawie dwukrotność średniej liczby przypadków na okręg.

Wyniki ważne w dobie epidemii COVID-19

Wyniki badania sugerują, że dezinformujące kampanie antyszczepionkowe mogą zwiększyć prawdopodobieństwo braku zaufania do medycyny i promować sceptycyzm. Może to prowadzić do zmniejszonej akceptacji szczepień i wzrostu liczby chorób, którym można zapobiec.

– Wydaje się to szczególnie istotne dzisiaj, ponieważ publiczna akceptacja nowych szczepionek przeciwko COVID-19 jest kluczowa dla rozwiązania problemu pandemii – powiedział Andreas Stegmann, jeden z autorów badań.

