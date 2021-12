Kobieto, zadbaj o swojego mężczyznę! Mamy dla ciebie kilka wskazówek

Męski i nowoczesny mężczyzna to taki, który wie, co robić, aby wyglądać i czuć się najlepiej. I to właśnie możecie uświadomić panom bliskim swojemu sercu. Jak wiadomo, najlepiej przemawiają do ludzi konkretne przykłady, dlatego z takimi do was przychodzimy. Oto kilka suplementów i witamin, które mężczyźni powinni wprowadzić do swojej codziennej rutyny.

Witamina C i D3 dla mężczyzn

Okres zimowy sprzyja przeziębieniom i grypom. Jeżeli twój facet często zapomina szalika, czapki, rękawiczek, czy „zawsze mu ciepło”, a później choruje i wydaje mu się, że straci życie z powodu gorączki, powinien wspomagać się witaminami. Podstawowe to C i D3 – szczególnie zimą. Naturalne źródło pierwszej z nich znajdziemy w postaci Aceroli – pomaga ona nie tylko w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, ale również wspomaga układ nerwowy, łagodząc uczucie zmęczenia i znużenia.

Witamina D nie tylko wspiera odporność ale też przyczynia się do prawidłowego wchłaniania i wykorzystywania wapnia i fosforu, a także wspiera utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz pomaga w funkcjonowaniu mięśni.

Coś na stres dla mężczyzn

Co jeszcze zniweluje stres, uczucie niepokoju i zmęczenia, a co za tym idzie podatność na choroby i infekcje? Idealną opcją jest Rutiver, który wpływa nie tylko na wzmocnienie układu odpornościowego i wspiera działanie całego organizmu ale też poprawia sprawność seksualną. Wszystko to jest zasługą składników takich jak żeń-szeń, cynk oraz witaminy E i B6.

Ważne są także kwasy omega-3 i to nie tylko w kontekście osób po przebytej chorobie. Ich przyjmowanie w codziennej diecie przyczynić się może do znacznej poprawy funkcjonowania całego organizmu. Już lata temu liczne badania wykazały, że dieta bogata w te kwasy ma wpływ na zmniejszenie ryzyka nagłej śmierci z przyczyn sercowych.

Naturalne składniki na kamicę nerkową

Wciąż wstydliwym tematem dla mężczyzn jest też kamica nerkowa, na którą najliczniej chorują panowie w wieku 30-50 lat. Zdecydowanie najpowszechniejszą przyczyną powstawania choroby jest zbyt małe nawodnienie organizmu oraz niezdrowa dieta. Na szczęście są już naturalne składniki, które pozwalają radzić sobie z tą przypadłością. Przykładem są tabletki NefroTabs BIO w postaci naparu ziołowego, które zawierają 12 różnych ziół pochodzących z uprawy ekologicznej, w tym liść brzozy, korę jesionu, kwiat wrzosu czy korzeń wilżyny.

Tabletki zwiększające jakość męskiego nasienia

Jeżeli staracie się o dziecko, warto skorzystać z każdych możliwych opcji, które pomogą wam osiągnąć upragnione potomstwo. Na rynku znajdziemy różne preparaty, zwiększające jakość męskiego nasienia. Jednym z takich jest AndroMan, zawierający selen, który przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy i cynk, który wpływa na utrzymanie prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych. Tabletki poprawiają parametry nasienia i jakość spermy oraz zwiększają zdolność nasienia do zapłodnienia.

