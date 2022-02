Nowe, nietypowe objawy zakażenia Omikronem. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić

Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że Omikron w Polsce jest wariantem dominującym, odpowiada aż za 95 procentach zakażeń piątej fali. Jak podkreślają lekarze, Omikron jest wariantem o wiele bardziej zaraźliwym niż wariant Delta. Nie chroni przed nim nawet odporność nabyta po przebyciu COVID-19 wywołanym wariantem Delta czy po szczepieniu. Ostatnie badania wskazują, że odporność na zakażenia zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu. Jedni mają ją przez trzy miesiące, inni nawet kilka lat. Dlatego bacznie przyglądajmy się czy nie występują u nas objawy zakażenia. A jeśli się pojawią, nie zwlekajmy z wykonaniem testu.

Jakie są objawy zakażenia Omikronem?

Objawy zakażenia Omikronem z reguły przypominają zwykłe przeziębienie. Należą do nich: katar, ból gardła, głowy, osłabienie. Może wystąpić również stan podgorączkowy lub temperatura około 38℃. Do nowych objawów, które powinny wywołać zaniepokojenie, należą: wysypka, pogorszenie słuchu, a nawet spierzchnięte usta. Lista nowych objawów jest jednak dłuższa. Zobacz czy masz te objawy!

Wysypka



Sprawdź, czy na twoim ciele lub rękach nie wystąpiła swędząca lub kłująca wysypka! Może pojawić się na dłoniach, stopach i łokciach.



Spierzchniete usta



Obolałe, spierzchnięte lub powiększone usta mogą świadczyć o zakażeniu Omikronem.



Problemy ze słuchem



Kolejnym z objawów, które może świadczyć o zakażeniu Omikronem jest utrata słuchu. Osoba zakażona może też odczuwać dzwonienie w uszach czy zaburzenia równowagi.





Covidowe palce



Zmiany na palcach przypominające odmrożenia, rumień czy sine zabarwienie skóry, obrzęk czy wysięk to też objawy zakażenia koronawirusem.





Nocne poty



Do rzadziej występujących objawów Omikronem należą nocne poty.



Zapalenie spojówek

Zakażeni Omikronem coraz częściej skarżą się na zapalenie spojówek, zaczerwienienie oczu, świąd pod powiekami.



Wysypka "chillbain"



To rodzaj wysypki przypominający zmiany powstałe w wyniku odmrożenia. Na skórze pojawiają się fioletowe lub czerwone plamy, a na nich występują wypukłe guzki. Objaw ten pojawia się głównie u ludzi młodych.Czytaj też:

Czy szczepionka przeciwko Omikronowi będzie skuteczna? Są wyniki badań na zwierzętach