Przełom w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Otwarto nowe ośrodki leczenia

Nazwa choroby pochodzi stąd, że czerwone krwinki u pacjentów cierpiących na ten rodzaj anemii mają kształt sierpa, przez co są twarde i lepkie, co utrudnia przepływ krwi. Powoduje to ekstremalny ból, który utrudnia chorym normalne funkcjonowanie. Podczas kryzysu pacjenci potrzebują silnych opioidowych środków przeciwbólowych. Chorzy na anemię sierpowatą skarżą się, że lekarze z oddziałów ratunkowych szpitali nie zawsze wiedzą jak postępować w przypadku tej choroby. Zdarza się nawet, że osoby domagające się środków przeciwbólowych po przybyciu do szpitala, traktowane są jak narkomani.

"Pacjenci często uważają doświadczenie na oddziałach ratunkowych za trudne, z powodu braku zrozumienia nasilenia bólu. Zdarzają mi się pacjenci, którzy odmawiają nawet pójścia do szpitala podczas kryzysu właśnie z powodu swoich negatywnych doświadczeń" - mówi dr Shivan Pancham, hematolog w Birmingham City Hospital.

Dlatego, zdaniem lekarzy, tak ważne było otwarcie ośrodków ukierunkowanych na leczenie tej choroby.

Czym leczeni są pacjenci chorzy na anemię sierpowatą?

W leczeniu chorych stosuje się Crizanlizumab. Lek ten uznawany jest za przełomowy w terapii niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Jego działanie polega na przywróceniu prawidłowego przepływu krwi. Przynosi to nie tylko ulgę w cierpieniu chorym, ale również zapobiega konieczności wykonywania transfuzji krwi, która była do tej pory konieczna u pacjentów cierpiących na tę chorobę.

Lek może pomóc w Anglii 5 tys. chorym. Leczenie jest drogie, ale w Anglii refundowane. W Polsce koszt terapii szacuje się na ok. 10 tys. miesięcznie.

Jakie są najczęstsze objawy anemii sierpowatej?

Anemia sierpowata jest chorobą wrodzoną i występuje głównie wśród mieszkańców zachodniej i środkowej Afryki lub rejonów Morza Śródziemnego. Do najczęstszych objawów tej choroby należą:

żółknieńcie skóry oraz zmiana barwy dolnej powieki

Silne zmęczenie



Ciągłe uczucie zimna

zawroty głowy, rozkojarzenie

płytki oddech

kołatanie serca

Co jeszcze wiadomo o chorobie?

Jest dziedziczona po obojgu rodzicach, którzy przekazują dzieciom określony gen

Prawie 300 dzieci rodzi się z tym genem każdego roku w Wielkiej Brytanii

Obecność genu można sprawdzić za pomocą badania krwi

