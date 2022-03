Lekarze pomagają uchodźcom. Pilnie potrzebni tłumacze dokumentacji medycznej

Student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która łączy lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy – informuje Naczelna Izba Lekarska.

Ukraińcom pomagają lekarze z całej Polski

Strona lekarzedlaukrainy.pl jest dedykowana osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, których leczenie na Ukrainie zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną na wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, osoba taka zostanie skierowana do odpowiedniego szpitala.

Za pośrednictwem platformy już zgłaszają się kolejni lekarze, ale też przychodnie. To medycy różnych specjalizacji między innymi z Krakowa, Poznania, Warszawy, Łodzi czy Szczecina. Strona Lekarze dla Ukrainy jest dostępna w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Jak zapowiedział twórca strony, wkrótce powstanie również możliwość przyłączenia się do pomocy medyków także z innych krajów.

Pilnie potrzebni lekarze znający język ukraiński

Jak informuje NIL, obecnie największą trudność stanowi tłumaczenie dokumentacji medycznej z języka ukraińskiego na język polski. Dlatego prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, zaapelował do wszystkich lekarzy znających język ukraiński, aby zgłaszali się do pomocy w rozwiązaniu tego problemu również poprzez stronę Lekarze dla Ukrainy.

Do akcji mogą cały czas przyłączać się lekarze z całej Polski. Potrzeby są ogromne. Do tej pory do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

