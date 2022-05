W szpitalach w całej Polsce brakuje krwi. Czekają noworodki, dzieci i kobiety w ciąży

Informacje o bieżącym stanie zapasów krwi można znaleźć na stronach internetowych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. NCK informuje o zwiększonym zapotrzebowaniem na krew i jej składniki i brakami krwi w szpitalach. Potrzebują jej głównie kobiety na oddziałach położniczych oraz dzieci.

Jakiej krwi brakuje?

Potrzebne są wszystkie grupy krwi. Najbardziej oczekiwana jest krew grupy zero, mająca ujemne Rh (ORhD-), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. W odniesieniu z kolei do osocza najbardziej oczekiwane jest osocze grupy AB (tzw. uniwersalne), ponieważ można je bezpiecznie przetoczyć każdemu pacjentowi – informuje NCK.

Narodowe Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi

NCK apeluje zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i oddawanie krwi

„Oddaj krew i spraw, by ktoś tak jak Ty mógł cieszyć się piękną i wiosenną pogodą. Do podzielenia się dobrem zaproś także swoich przyjaciół” – napisano w komunikacie.

Kto może oddać krew?

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby w wieku 18-65 lat, które nie przeszły w ostatnim czasie żadnych zabiegów operacyjnych. Przeciwwskazaniem do oddania są badania endoskopowe, gastroskopia czy laparoskopia, przeprowadzone w okresie ostatnich sześciu miesięcy, leczenie krwią lub jej składnikami, a nawet zabiegi akupunktury, tatuażu czy przekłucia uszu. Waga potencjalnego krwiodawcy nie może być też niższa niż 50 kg. Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Dawcy nie mogą też przyjmować leków, z wyjątkiem środków antykoncepcyjnych. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów płynów.

Kandydat na dawcę lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich i wylegimować się dowodem osobistym – zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi.

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddawać w dowolnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Pobrana krew jest badana m.in. pod kątem stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, ewentualnego zakażenia wirusem HIV czy zapalenia wątroby typu B i C. Określana jest również grupa krwi.

