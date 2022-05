Małpia ospa już w Polsce? Minister zdrowia podpisał rozporządzenia

Ze względu na pojawiające się przypadki zachorowań na małpią ospę w Europie, minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenia dotyczące hospitalizacji w przypadku potencjalnych zakażeń wirusem. Ich treść opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Obowiązek hospitalizacji i 21-dniowa kwarantanna

Pierwsze rozporządzenie włącza małpią ospę do wykazu chorób zakaźnych.

Kolejne – nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.

Trzecie z rozporządzeń wprowadza obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni – tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych – licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.

Małpia ospa nie stanowi zagrożenia epidemicznego dla Polski

Jak informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w Polsce nie ma zagrożenia małpią ospą, a podejmowane działania mają charakter prewencyjny. W polskich szpitalach nie są dostępne testy wykrywające ze stuprocentową pewnością, że mamy do czynienia z ospą małpią. Kwalifikują każdy przypadek do grona chorób, wśród których jest ospa małpia.

„Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego–Państwowy Zakład Higieny dysponuje możliwościami przeprowadzenia testów potwierdzających w 100 proc., że mamy do czynienia z tą chorobą. Stąd ta instrukcja i zalecenia. W niedługim czasie zapewne testy te będą dostępne również w szpitalach” – wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Polska kupi szczepionki przeciw ospie prawdziwej

Rzecznik poinformował, że szczepionki przeciw ospie prawdziwej są dostępne na rynku i Polska we współpracy z Komisją Europejską kupi niewielką ilość do szczepienia przedstawicieli ochrony zdrowia, którzy mogą mieć do czynienia z przypadkami małpiej ospy. Dodał, że powszechne szczepienia medyków nie są przewidywane, tylko prewencyjne.

