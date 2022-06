Co stanie się z twoim ciałem jeśli nie będziesz kąpać się przez rok?

Okazuje się, że zbyt dokładne mycie bardziej zaszkodzić niż pomóc naszemu zdrowiu. Dermatolodzy wskazują, że podczas mycia się, a zwłaszcza podczas długiej kąpieli w gorącej wodzie pozbawiamy naszą skórę warstwy ochronnej i zbytnio ją wysuszamy. W efekcie skóra staje się bardziej podatna na uszkodzenia i podrażniona. Zbyt częste i mocne szorowanie mydłem całego ciała może doprowadzić do zniszczenia bakterii oraz mikroorganizmów, które pomagają organizmowi budować odporność. Może też doprowadzić do chorób skóry, na przykład egzemy. Ta choroba może objawiać się wystąpieniem na skórze rumienia i drobnych, swędzących pęcherzyków.

Myć się czy nie?

Dermatolodzy zapewniają, że można się myć codziennie. Mydła używać jedynie do mycia stóp, pach, i okolic intymnych. Resztę ciała wystarczy spłukać wodą, bez szorowania czy używania jakiejkolwiek chemii. Przestrzegają też, żeby unikać długich kąpieli, które trwają dłużej niż 30 min i zbyt gorącej wody. Zalecają również zawsze stosowanie balsamów nawilżające na jeszcze lekko wilgotną skórę.

Co stanie się z twoim ciałem jeśli zaniedbasz zabiegi higieniczne?

Zaczniesz brzydko pachnieć



Niektórzy ludzie twierdzą, że przestali się kąpać, ale brzydko nie pachną. Może to jednak świadczyć o tym, że przestał drażnić ich własny zapach.



Mogą pojawić się wypryski



Nagromadzenie bakterii, brudu i oleju na skórze może zatykać pory i powodować wypryski trądzikowe.



Infekcje grzybicze



Grzyby, wirusy i drożdżaki, gdy znajdą odpowiednie środowisko zaczynają się rozwijać. Może to prowadzić do infekcji skóry, grzybicy i brodawek.



Egzema skóry



Jeśli masz choroby skóry na przykład egzemę, nie powinieneś przesuszać skóry. Może się więc wydawać, że częsta kąpiel nie jest wskazana. To jednak nie do końca prawda – nagromadzenie bakterii na skórze może spowodować nasilenie choroby.



Łupież



Jeśli długo nie myjesz skóry głowy, gromadzi się na niej tłusta warstwa oleju, co może wywołać swędzenie. Może też doprowadzić do łojotokowego zapalenia skóry, zywanego łupieżem.

