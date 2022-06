Obowiązkowe drzemki dla lekarzy i pielęgniarek? Zmęczenie medyków może mieć śmiertelne skutki

Raport zostanie przedstawiony zostanie przegląd na tegorocznym kongresie Euroanaesthesia w Mediolanie we Włoszech. Anestezjolożka dr Nancy Redfern z Newcastle w Wielkiej Brytanii doszła do wniosku, że ze względu na potencjalne śmiertelne zagrożenia zmęczenia lekarzy czy pielęgniarek, opieka zdrowotna powinna posiadać formalne systemy do zarządzania ryzykiem. Jednym z nich miałoby być prawo do dwudziestominutowej drzemki oraz dbanie o to, aby medycy nie pracowali dłużej, niż trzy noce z rzędu. Chodzi o bezpieczeństwo nie tylko pacjentów, ale i samych lekarzy czy pielęgniarek.

Śmiertelnie niebezpieczny powrót do domu

Dr Redfern zebrała dowody z różnych źródeł, w tym ankiet opublikowanych w czasopiśmie Anesthesia. Badania wykazały, że około połowa praktykujących lekarzy, konsultantów i pielęgniarek doświadczyła wypadku, kolizji lub była jej bliska, kiedy jechała do domu po nocnej zmianie. Nauka ma dowody na to, że prowadzenie pojazdu po 20 godzinach po przebudzeniu, a szczególnie w nocy lub bardzo wcześnie rano jest tak samo niebezpieczne jak prowadzenie po alkoholu. Pracownicy, którzy wracają do domu po 12-godzinnych zmianach, są dwukrotnie bardziej narażeni na wypadek niż ci, którzy pracują na 8-godzinnych zmianach.

„Dług snu” zaczyna narastać po dwóch lub więcej nocach ograniczonego snu i potrzeba co najmniej 2 nocy dobrego snu, aby go odzyskać. Funkcja poznawcza jest osłabiona po 16-18 godzinach czuwania, co prowadzi do pogorszenia zdolności pracownika medycznego do skutecznej interakcji z pacjentami i współpracownikami. – Kiedy pojawia się zmęczenie, my w zespole medycznym i pielęgniarskim jesteśmy mniej empatyczni w stosunku do pacjentów i współpracowników, czujność staje się bardziej zmienna, co wpływa na logiczne rozumowanie, co utrudnia na przykład obliczenie prawidłowych dawek leków, których potrzebuje pacjent – wyjaśnia dr Redfern.

Zdaniem ekspertki, jazda do domu w stanie zmęczenia jest najniebezpieczniejszą rzeczą, jaką robi lekarz. Dr Redfern uważa, że 20-minutowe drzemki poprawiłyby bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Jak zapobiegać skutkom zmęczenia lekarzy?

Na wielu poziomach prowadzone są prace mające na celu zaradzenie skutkom zmęczenia medyków. Europejskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ESAIC), które jest gospodarzem Euroanestezji, pracuje nad opracowaniem wytycznych dotyczących pracy w nocy.

Dr Redfern uważa, że poszczególne kraje powinny zmienić sposób zarządzania nocnymi zmianami, aby łagodzić niebezpieczne skutki zmęczenia. Pracownicy nocnych zmian powinni mieć możliwość drzemki i a zespół wspierać się, aby zachować bezpieczeństwo i czujność. Harmonogramy dyżurów również powinny uwzględniać odpowiednią ilość odpoczynku pomiędzy nocnymi zmianami.

