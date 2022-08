Czy pranie eliminuję wirusa małpiej ospy? To warto wiedzieć

Amerykańskie Centrum Zapobiegania Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) zapewnia, że pranie skażonych ubrań i pościeli powinno skutecznie dezynfekować je przed wirusem małpiej ospy.

Jak prać rzeczy chorego na małpią ospę?

Według CDC zużyta lub zanieczyszczona odzież, poście, ręczniki i inne elementy z tkaniny powinny być jednak odpowiednio przechowywane do czasu prania. Jeśli to możliwe, osoby zarażone ospą małp powinny same prać własne zabrudzone rzeczy i nie mieszać ich z rzeczami innych domowników.

Standardowy detergent do prania jest w ty przypadku skuteczny – wystarczy przestrzegać instrukcji na etykiecie. Według urzędników służby zdrowia można używać środków dezynfekujących do prania, ale nie są one konieczne. Eksperci zalecają, aby zawsze myć ręce po pracy z brudnym praniem.

Czy należy prać tapicerkę mebli?

Meble miękkie i meble tapicerowane, które miały minimalny kontakt z osobą zakażoną, powinny być zdezynfekowane. Według CDC przedmioty gospodarstwa domowego i powierzchnie, które prawdopodobnie nie miały kontaktu z osobą zarażoną, nie muszą być dezynfekowane. Obejmuje to odzież i przedmioty w szufladach lub pudełkach, które nie miały kontaktu z chorym.

Epidemia małpiej ospy

Według ostatniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce od początku epidemii potwierdzono ponad 80 przypadków małpiej ospy. Objawy choroby obejmują gorączkę, ból głowy, bóle mięśni i pleców, obrzęk węzłów chłonnych, dreszcze, ból gardła, przekrwienie, kaszel, a przede wszystkim wysypkę, która może wyglądać jak pryszcze lub pęcherze.

Czytaj też:

Nowe przypadki małpiej ospy w Polsce. Jak rozprzestrzenia się wirus?