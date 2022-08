Czy zaklejanie ust do spania naprawdę działa? Niebezpieczny trend z TikToka

Lekarze unoszą brwi ze zdumienia, kiedy słyszą o nowym TikTokowym viralu. Ludzie zaklejają sobie usta na noc. A wszystko po to, aby uniknąć chrapania. Taki zabieg ma też rzekomo poprawić jakość snu.

Celowe zatykanie ust? „Okropny pomysł”

Dziwaczny trend promują znani użytkownicy aplikacji. Na przykład James Jun, znany z nagrywania filmików, na których zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia. Jak przyznał, już od dwóch lat zakleja usta na noc, a to poprawiło jego zdolność oddychania przez nos. Twierdzi, że mniej chrapie, uwolnił się od chronicznego bólu szczęki i gardła, a także budzi się bardziej wypoczęty.

Do trendu „mouth taping” (czyli zaklejanie ust) w rozmowie z Fox News odniósł się David Culpepper, lekarz ogólny z Lexington. – Jest to jeden z najniebezpieczniejszych trendów, o których słyszałem od jakiegoś czasu i jestem bardzo zaniepokojony, że promuje się go jako trend zdrowotny. Mówiąc wprost, celowe zatykanie dróg oddechowych podczas snu to okropny pomysł – uważa.

Korzyści oddychania przez nos

Z kolei autorzy strony Sleep Foundation informują, że przeprowadzili ankietę, w której wzięli udział ludzie zaklejający usta na noc. Badani twierdzą, że dzięki temu przestali chrapać, nie są zmęczeni, nie mają problemów z koncentracją, a także pozbyli się nieświeżego oddechu. Sleep Foundation podkreśla jednak, że „większość z tych twierdzeń nie została naukowo zbadana”.

„Do tej pory badania wykazały tylko jedną korzyść z zaklejania ust: zmniejszenie chrapania i zmęczenia u osób z obturacyjnym bezdechem sennym” — podaje sleepfoundation.org.

Według Healthline.com oddychanie przez nos jest bardziej naturalne i pomaga organizmowi efektywnie wykorzystywać wdychane powietrze. Jednak eksperci są zgodni, że zaklejanie ust nie jest najlepszą drogą, aby ten cel osiągnąć i dodatkowo może spowodować poważne kłopoty ze zdrowiem (nasilić POChP, choroby serca czy bezdech). Zamiast tego lepiej praktykować ćwiczenia oddechowe, które pomogą nauczyć się nawyku oddychania rzez noc, także podczas snu.

Czytaj też:

Uważasz, że twoje dziecko jest za duże na wspólne spanie? Badania mogą cię zaskoczyć