Nadciśnienie może dotyczyć też płuc. Skutki choroby są katastrofalne

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to rzadka choroba dotykająca około 15-25 osób na milion. Jej przyczyną jest bardzo wysokie ciśnienie krwi w tętnicach prowadzących od serca do płuc. Podwyższone ciśnienie w tętnicach płucnych obciąża pracę serca i ostatecznie może doprowadzić do tego, że jego prawa strona przestanie funkcjonować.

Tętnicze nadciśnienie płucne

PAH jest rzadką postacią nadciśnienia płucnego, która może powodować trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej i zmęczenie. Charakteryzuje się postępującym zwężeniem i zablokowaniem małych tętnic płucnych w płucach, obciążeniem prawej strony serca i ostateczną śmiercią z powodu niewydolności serca. Uszkodzenie płuca w ciężkich przypadkach może wymagać przeszczepu płuca. Pacjenci z PAH mają wysoką śmiertelność, a stan ten dotyka głównie kobiety. Pomimo postępów w leczeniu, obecnie nie ma na nią lekarstwa. Chorzy mogą jednak korzystać z wielu dostępnych terapii, które pomagają im podnieść jakość życia.

Nowa metoda może oszacować ciężkość choroby

Naukowcy z National Institutes of Health odkryli, że do łatwej oceny ciężkości choroby u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym można wykorzystać nowe badanie krwi. Co więcej, badanie to może także przewidywać przeżywalność. We wczesnych badaniach klinicznych naukowcy wykazali, że test znacznie ulepszył testy konwencjonalne, z których niektóre wykorzystują narzędzia inwazyjne.

Nowe badanie krwi mierzy fragmenty DNA „zrzucane” przez uszkodzone komórki. Naukowcy odkryli, że te fragmenty, zwane bezkomórkowym DNA, były podwyższone we krwi pacjentów z PAH i zwiększały się wraz z nasileniem choroby. Jeśli przyszłe badania potwierdzą wyniki, to pierwsze tego rodzaju badanie krwi u pacjentów z PAH może pozwolić lekarzom na szybszą interwencję, która może opóźnić postęp choroby, a nawet uratować życie. Wolne od komórek DNA to stosunkowo nowa technika analityczna, która ma coraz większe potencjalne zastosowania medyczne.

„Od ponad dekady naukowcy aktywnie poszukują nowatorskich, mniej inwazyjnych metod oceny ciężkości PAH, progresji choroby i odpowiedzi na terapię. Te analizy DNA wolnego od komórek reprezentują postęp w kierunku osiągnięcia tego celu” – powiedział współautor badania Michael A. Solomon.

Jak obecnie rozpoznaje się chorobę?

Obecne testy stosowane do monitorowania ciężkości PAH opierają się na ustalonych wynikach przewidywania ryzyka w oparciu o objawy kliniczne i użycie inwazyjnego cewnika do pomiaru ciśnienia w płucach. Lekarze czasami używają echokardiografii lub obrazowania serca do pomiaru ciśnienia w sercu jako pośredniego pomiaru ciśnienia w płucach, ale te testy mają tendencję do braku wiarygodności i czułości.

