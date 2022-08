Kąpiesz dziecko w fontannie? „Ja bym tam nawet psa nie wpuścił”

„Przechodząc dziś koło centrum handlowego Arkadia doznałem szoku. W fontannie bawiło się kilkanaście dzieci. Niektórym rodzice ewidentnie pozwolili na spontaniczną kąpiel (można wnioskować po przemoczonych ubraniach), innym z kąpieli w fontannie zrobiono atrakcję dnia” – napisał na Instagramie Dawid Polak. Co może się stać, kiedy kąpiesz się w fontannie. Lista jest długa. I przerażająca.

Zapalenie płuc, wysypka i grzybica

Jak podkreślił Dawid Polak, bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, że dolegliwości, które później się pojawiają, mają związek z niewinną z pozoru zabawą. "Skutkiem takiej kąpieli może być m.in. wysypka, zapalenie spojówek, grzybica oraz zapalenie płuc spowodowane bakterią Legionella sp. Dlatego należy kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio w tym celu oznakowanych. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie prowadzi nadzoru nad jakością wody w fontannach. Jest to element dekoracyjny i nie służy do kąpieli" – podkreślił.

instagram

Co się dzieje w fontannach?

Ekspert przytacza też dającą do myślenia historię internautki, która dała się namówić teściowej na kąpiel dziecka w miejskiej fontannie. Przez to jej syn spędził kilka tygodni w szpitalu z powodu zatrucia. – Po jednej sesji kąpielowej w fontannie razem z teściową skutecznie „ochłodziłyśmy” moje dziecko gronkowcem i paciorkowcem kałowym – napisała. Z kolei moja koleżanka wracała któregoś dnia nad ranem i widziała, jak bezdomny przemywał zakrwawione ramię w fontannie. Serio chcielibyście, żeby wasze dzieci kąpały się w takiej mikrobiologicznej zupie? Ja bym tam nawet psa nie wpuścił… – podsumował Dawid Polak.

Czytaj też:

Jakie toksyny wydzielają sinice? Uważaj, jeśli kąpiesz się w Bałtyku