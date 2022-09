Bolą cię plecy? To może być objaw poważnej choroby serca

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli związek między powszechnym schorzeniem pleców a występowaniem niewydolności serca. Okazuje się, że osoby, które cierpią na schorzenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mogą być bardziej narażone na występowanie schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Chodzi o kardiomiopatie, choroby związane z nieprawidłowościami w budowie serca, a także będące konsekwencją innych schorzeń. Mogą one objawiać się zaburzeniami rytmu serca, kołataniem serca, dusznościami, nadciśnieniem tętniczym.

Ból kręgosłupa może oznaczać problemy z sercem

Z badań opublikowanych w „Journal of the American Geriatrics Society” wynika, że osoby, które cierpią na zwężenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, są narażone również na rozwój kardiomiopatii amyloidozy transtyretynowej. Jest to rzadka choroba, do której najczęściej dochodzi po 5-15 latach od rozpoznania zwężenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Charakteryzuje się ona odkładaniem w organizmie amyloidu, nieprawidłowego białka, które może prowadzić do wielu uszkodzeń w różnych narządach.

„Wielu pacjentów ze zwężeniem kręgosłupa przechodzi operację kręgosłupa i łatwo jest pobrać próbkę tkanki usuniętej podczas zabiegu i przetestować ją pod kątem amyloidu transtyretynowego” – powiedział Maurer, profesor medycyny na Uniwersytecie Columbia.

Zespół Maurera z Columbii przeanalizował fragmenty tkanki kręgosłupa 47 pacjentów (w wieku od 62 do 76 lat) poddanych operacji kręgosłupa. Naukowcy wykryli amyloid w kręgosłupie 34 procent pacjentów.

„W oparciu o te odkrycia sugerujemy, że wszyscy pacjenci, którzy przechodzą operację zwężenia kręgosłupa, powinni być badani pod kątem amyloidu transtyretynowego” – skomentował wyniki badań Maurer. „Z pewnością poleciłbym badanie przesiewowe, jeśli pacjent ma dodatkowe problemy ortopedyczne, takie jak zespół cieśni nadgarstka pogorszenie stanu stawów lub uszkodzenie ścięgna bicepsa, z których każdy może być spowodowany przez amyloid transtyretynowy. Tacy pacjenci są szczególnie narażeni na amyloid transtyretynowy i są zagrożone niewydolnością serca w przyszłości”.

