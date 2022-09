Można się zaszczepić przeciwko małpiej ospie. W Polsce nowe zakażenia

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z dnia 28 września wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono w Polsce 18 nowych zakażeń. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków od początku epidemii wynosi 188. Na pierwszym miejscu w Europie pozostaje Hiszpania z 7149 przypadkami. Ogólnie w Europie odnotowano 24 622 przypadki. Jak informuje WHO większość (98 proc.) chorych to mężczyźni.

W Polsce można się zaszczepić przeciwko małpiej ospie

Ministerstwo Zdrowia i krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych wydali szczegółowe zalecenia co do tego, kto, kiedy i w jakim schemacie dawkowania można przyjąć szczepionkę przeciwko małpiej ospie. Szczepienie jest dobrowolne, zarówno po możliwej ekspozycji na zakażenie (najlepiej w ciągu 14 godzin), jak i profilaktyczne (dotyczy to np. personelu medycznego i osób, które mają styczność z chorymi).

Jak przypomina Serwis Zdowie PAP, nie dysponujemy obecnie specyficzną szczepionką przeciwko małpiej ospie, ale w toku badań okazało się, że ze względu na bliskie pokrewieństwo wirusów krowianki, ospy prawdziwej i ospy małpiej szczepionka przeciw ospie prawdziwej (opracowana na bazie wirusa krowianki) zapewnia krzyżową ochronę przed ospą małpią i ospą prawdziwą. Obecnie stosowana jest szczepionka trzeciej generacji zawierająca żywy, zmodyfikowany (niezdolny do replikacji) wirus krowianki szczepu Ankara (MVA-BN).

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia szczepienia przeciw ospie małpiej są wykonywane szczepionką JYNNEOS, Bavarian Nordic A/S (0,5 ml na dawkę). Każdorazowo lekarz przed decyzją o szczepieniu musi ocenić zarówno stan zdrowia pacjenta, jego sytuację i wyważyć bilans potencjalnych korzyści i ryzyka.

Co to jest małpia ospa?

Chorobę wywołuje wirus ospy małpiej (MPV) należący do rodzaju Orthopoxvirus tej samej, do której przynależy zarazek ospy prawdziwej. Po raz pierwszy zaobserwowano ją u małp w latach 50. ubiegłego wieku. U człowieka zarejestrowano ją w 1970 roku w Afryce. Obecnie, wobec zgłoszeń z wielu krajów o zachorowaniach na małpią ospę na całym niemal świecie wprowadzono międzynarodowy stan zagrożenia. Charakterystycznym objawem choroby, który pojawia się u większości chorych, jest wysypka.

Małpia ospa zwykle nie wymaga hospitalizacji. Od początku epidemii w całej Europie z powodu choroby opieki szpitalnej wymagało ponad 700 pacjentów.

Czytaj też:

Groźne powikłanie po małpiej ospie. Pacjent zgłosił się do lekarza z tym objawem