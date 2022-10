Małpia ospa w Polsce. Liczba zakażeń zaraz przekroczy kolejny próg

Jak wnika z cotygodniowego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (dane na dzień 4 października), w Polsce jest obecnie 195 potwierdzonych przypadków małpiej ospy (od początku epidemii). Każdego tygodnia w kraju przybywa średnio kilkanaście nowych zakażeń, więc można spodziewać się, że w kolejnym raporcie złamana zostanie bariera 200.

Najwięcej przypadków małpiej ospy w Hiszpanii

Listę otwiera Hiszpania z 7209 przypadkami. Za nią są kolejno Francja (3999 przypadków), Wielka Brytania (3654) i Niemcy (3631). W obszarze europejskim WHO stwierdzono 24 833 przypadki małpiej ospy. Zdecydowana większość dotyczy mężczyzn (98 proc. wszystkich przypadków). W większości przypadków choroba nie wymaga hospitalizacji. Odsetek hospitalizacji wynosi 6 proc. (to dokładnie724 przypadki, z których 238 osób wymagało pobytu na oddziałach intensywnej opieki medycznej) Do tej pory w Europie zmarły 4 osoby chore na małpią ospę.

Jakie objawy daje małpia ospa?

Początkowe objawy infekcji wirusem małpiej ospy to:

wysoka gorączka, powyżej 38,5 stopni Celsjusza;

uogólnione lub miejscowe powiększenie węzłów chłonnych (w odróżnieniu od ospy wietrznej);

ból głowy;

ból pleców;

znaczne osłabienie.

Po 1-3 dniach u pacjenta rozwija się wysypka (w kolejności: plamki, grudki, pęcherzyki, krosty, strupki):

Wysypka zazwyczaj zaczyna się na twarzy i następnie rozprzestrzenia się na inne części ciała.

Wysypka utrzymuje się przez 2-4 tygodni.

Blizny po odpadnięciu strupów na skutek wysypki są bardzo głębokie, ale zanikają w okresie 1-4 lat.

