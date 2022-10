Lekarz najpierw wydrukuje, a dopiero potem zoperuje. Pierwsze takie miejsce w Polsce

Można tu wydrukować model dowolnego narządu. Np. serce, wątrobę, ale też tętniaka aorty albo nerkę z guzem – dokładnie takie same, jakie ma konkretny pacjent. Okazuje się, że możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii nie tylko usprawnia samą operację i proces leczenia, ale może nawet zmienić decyzję lekarza, co do dalszego postępowania. Ośrodek Medycznych Technologii 3D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie został uroczyście otwarty w piątek. To Pracownia Druku 3D i Mieszanej Rzeczywistości oraz Pracownia Symulatorów Chirurgicznych.

Pacjent zobaczy i dotknie swojego tętniaka

Michał Kargul, lekarz stażysta, pokazuje model nerki z widocznym guzem – zmianą w białym kolorze. Obok leży serce, dalej aorta z tętniakiem i widoczną skrzepliną. – To trójwymiarowe modele organów, które nie tylko odzwierciedlają to, co jest u konkretnego pacjenta, ale odwzorowują twardość, kolor czy giętkość prawdziwych organów i tkanek – tłumaczy. To oznacza, że jeśli lekarz wydrukuje przed operacją na przykład konkretną kość, może na niej ćwiczyć wiercenie czy piłowanie, a wydrukowana kość będzie zachowywać się jak ta prawdziwa.

Ideą centralnego laboratorium 3D jest dostarczanie medycznych modeli 3D, obrazów holograficznych i przeprowadzanie symulacji przedoperacyjnych. Jak podkreślił dr n. med. Paweł Rynio, pomysłodawca całego projektu i kierownik ośrodka, podobne jednostki istnieją w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Wielkiej Brytanii. – I do tej pory takiego ośrodka, który świadczyłby usługi 3D dla całego szpitala, nie było w Polsce – mówi.

Trzeba wspomnieć, że oprócz druku 3D jest tu także wykorzystywana tak zwana holomedycyna. W pracowni znajduje się urządzenie holograficzne i specjalne gogle, które zakłada się na głowę, aby wyświetlić przed sobą trójwymiarowe hologramy obrazów medycznych: to może być np. hologram konkretnego narządu danego pacjenta. Lekarze mogą go obracać, powiększać, a jeśli więcej niż jedna osoba założy gogle – wszystkie widzą to samo i mogą planować dzięki temu złożone procedury operacyjne. Co ciekawe, gogle mogą być używane także podczas operacji.