Czy soda oczyszczona leczy raka? A może soda z cytryną? Wyjaśniamy

Soda jest stosowana przede wszystkim w celu neutralizacji kwasów. Rozpuszczoną w wodzie poleca się stosować ją w trakcie zgagi. Nie uleczy tej przypadłości, ale przyniesie chwilową ulgę. Neutralizująca kwas moczowy soda bywa pomocna również w czasie pieluszkowego zapalenia skóry i infekcji dróg moczowych.

Czy soda zmniejszy kwasowość organizmu?



Zwolennicy zastosowania sody oczyszczonej w leczeniu nowotworów uważają, że zmniejszenie kwasowości organizmu (czynienie go bardziej zasadowym) zapobiegnie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się guzów. Uważają, że spożywanie pokarmów alkalicznych, takich jak soda, zmniejszy kwasowość organizmu. Niestety to nie działa w ten sposób. Nasze ciało utrzymuje dość stabilny poziom pH niezależnie od tego, co jemy. Po Internecie krąży też przepis na mieszkankę sody z cytryną, których połączenie daje rzekomo najlepsze efekty.

Wyższe poziomy kwasowości stwierdzono w tkankach otaczających guzy oporne na leczenie. Naukowcy odkryli mechanizmy stojące za tą zwiększoną kwasowością. W niektórych guzach litych (np. mięsakach) komórki znajdujące się głęboko w nowotworze są niedotlenione, co oznacza, że są pozbawione tlenu. Jak wyjaśniają specjaliści, aby przetrwać, niedotlenione komórki rakowe wykorzystują glukozę, a nie tlen, jako główne źródło energii. Pozbawione tlenu, niedotlenione komórki rakowe metabolizują glukozę (cukier) do kwasu mlekowego, co zwiększa kwasowość guza i jego otoczenia. Kwaśne środowisko ułatwia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych (czyli przerzuty) do innych części ciała.

Skąd przekonanie, że soda leczy raka?

Teoria leczenia raka sodą oczyszczoną stała się niezwykle popularna dzięki odkryciom dr Tullia Simonciniego, którego zdaniem rak jest formą przerostu kandydozy, czyli infekcji wywołanej przez grzyby Candida. Bazując na tym twierdzeniu, zaproponował uniwersalną kurację – spożywanie sody oczyszczonej, której Candida panicznie się boi. Został on jednak wyśmiany przez środowisko medyczne i okrzyknięty oszustem. Po tym jak co najmniej dwóch pacjentów z rakiem zmarło po otrzymaniu zastrzyków z sody oczyszczonej od dr. Simonciniego, został on pozbawiony licencji lekarskiej we Włoszech i został osadzony w więzieniu za zawinione spowodowanie śmierci.



Teoria włoskiego lekarza ma jednak wciąż ma swoich zwolenników, dlatego t trzeba wyraźnie powiedzieć, że większość badań nad wpływem sody oczyszczonej na komórki rakowe pochodzi z eksperymentów laboratoryjnych i badań na zwierzętach, a i te nie dostarczają dowodów na skuteczność takie terapii.

– Przekonanie o skuteczności sody oczyszczonej w leczeniu nowotworów oparte jest na błędnych założeniach oraz na wierze osób zdesperowanych, które poszukują ratunku w czasie ciężkich chorób – podkreślają specjaliści.

