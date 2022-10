Czy można tatuować pieprzyki? Lekarka odpowiada

Tym razem Katarzyna Woźniak postanowiła odpowiedzieć na najczęstsze pytania związane z tatuażami. Odniosła się między innymi do kwestii nowotworów i tatuowania znamion na skórze.

Czy tatuaż powoduje raka?

Okazuje się, że to jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących tatuaży. Odpowiedź lekarki ucieszy zwolenników tatuowania ciała: tatuaż nie powoduje raka. „A przynajmniej nie odkryto związku przyczynowo-skutkowego posiadania tatuażu z większym ryzykiem występowania nowotworów skóry, natomiast warto być czujnym wobec składów barwnika, z którego wykonywany jest tatuaż, tak by nie zawierał on żadnych substancji rakotwórczych” – zaznaczyła.

Przypomniała, że kwestie składów tuszów do tatuowania są od niedawna prawnie uregulowane, jednak zawsze warto zwrócić na to uwagę i upewnić się, że dane studio tatuażu używa dopuszczonych do użytku i bezpiecznych dla zdrowia produktów. Odpowiedzialny tatuator bez problemu pokaże opakowanie i skład tuszu.

Czy można tatuować pieprzyki?

Lekarka nie ma tu wątpliwości: nie powinno się tego robić. Jak podkreśla, każdy rozsądny tatuator uważa na pieprzyki i omija znamiona skórne podczas tatuowania. "Robiąc sobie ciemny tatuaż na znamionach skórnych, nie będziemy widzieć, czy one się nie zmieniają i czy nie ulegają transformacji nowotworowej i czy z małego, zwykłego pieprzyka za 10 lat nie powstanie czerniak" – powiedziała.

Katarzyna Woźniak zwróciła też uwagę, że jako diagnosta nie lubi też... wytatuowanych miejsc, gdzie są "ładne" i dostępne żyły, bo po prostu ciężko się z nich pobiera krew.

