Pomarańczowa skórka może być objawem nowotworu. Nie lekceważ tych symptomów!

Najbardziej charakterystycznym i znanym objawem raka piersi jest wyczuwalny guz. Ale nie tylko. Może to być także tak zwana „skórka pomarańczy”. Co to dokładnie jest?

O nietypowym objawie raka piersi powiedział chirurg onkolog dr Paweł Kabata cytowany przez serwis WP abcZdrowie. Jak wytłumaczył, skórka pomarańczy to inaczej obrzęk piersi. Jak wygląda skórka pomarańczy na piersiach? – Skóra na piersi wygląda dosłownie jak skórka pomarańczy, jest taka napięta, obrzęknięta, z wydatnymi miejscami, w których są mieszki włosowe – powiedział dr Kabata. Zwrócił też uwagę na inne objawy raka piersi, np. wyczuwalne powiększenie węzłów chłonnych pod pachą. – W rzadkich przypadkach mogą też wystąpić objawy zapalne, czyli zaczerwienienie skóry z ociepleniem, ale tego typu symptomy pojawiają się najczęściej albo w zaawansowanych stadiach choroby, albo w postaciach zapalnych. To oczywiście są objawy, które powinny nas zaniepokoić, ale nie występują często – dodał. Dlaczego warto regularnie badać piersi? Nowotwór piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Dr Paweł Kabata, znany w mediach społecznościowych jako @chirurgpaweł podkreślał niedawno, że właśnie te statystyki sprawiają również, że mamy dziś ogromną wiedzę, jak leczyć raka piersi. Przypomniał też, że choć możemy raka leczyć na każdym etapie, to największe szanse daje nowotwór wcześnie wykryty, stąd tak istotne jest badanie piersi. W rozmowie z serwisem WP abcZdrowie dr Kabata powiedział, że poza samobadaniem raz w roku każda kobieta powinna zbadać piersi u specjalisty. Jak wyjaśnił, od 20. roku życia pacjentki powinny raz w roku profilaktycznie wykonać USG, z kolei u pań między 50. a 69. rokiem życia, ze względu na zmianę struktury piersi, zamiast USG zalecana jest mammografia – również raz w roku. Każdego roku w Polsce diagnozowanych jest około 20 tysięcy nowych przypadków raka piersi. Czytaj też:

Te trzy nowotwory najczęściej atakują kobiety. Który jest największym zabójcą?Czytaj też:

Dotknij swoich piersi! 6 rzeczy, które powinny cię zaniepokoić