Nie chcesz mieć żylaków? Flebolog zdradza najlepsze sposoby

Prof. Łukasz Paluch, flebolog, który prowadzi na Instagramie popularny profil @dr.paluch.flebolog przypomniał o najważniejszych zasadach profilaktyki niewydolności żylnej.

Jak zapobiegać żylakom?

Najlepsze sposoby? – Na pewno nie należy do nich wydawanie dużych pieniędzy na bezsensowne suplementy – podkreślił specjalista. Zaznacza też, że skuteczne sposoby, które osobiście poleca, wcale nie są łatwe do zastosowania. A należą do nich:

niedopuszczanie do nadmiernego odkładania się tkanki tłuszczowej (jak tłumaczy prof. Paluch, każdy dodatkowy gram tkanki tłuszczowej to kolejne zaburzenia hormonalne i ucisk na żyłę główną dolną),

uprawianie aktywności fizycznej,

stosowanie wyrobów uciskowych (szczególnie kiedy nogi są nadmiernie obciążone),

stosowanie odpowiednio dobranych suplementów – adekwatnie do potrzeb.

Czym jest niewydolność żylna?

„Niewydolność żylna dotyka pacjentów obojga płci w różnym wieku. Predyspozycje do chorób żylnych często mają podłoże genetyczne, jednak ważną rolę odgrywają również czynniki zewnętrzne” – czytamy na stronie prof. Palucha.

Jak powstają żylaki, które są efektem niewydolności żylnej? Tworzą się w wyniku poszerzania, a następnie deformacji naczyń żylnych. Dochodzi do tego przez osłabienie zastawek. Wraz z upływem czasu zastawki przestają być wydolne i nie spełniają swojej funkcji. W konsekwencji krew, która powinna być odprowadzana do serca, zalega w żyłach, tworząc żylaki. Pierwsze objawy niewydolności żylnej widoczne na skórze często są bagatelizowane. To tak zwane pajączki – popękane naczynka. Jeśli zauważysz je u siebie, nie zwlekaj z wizytą u specjalisty.

