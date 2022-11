Nastolatek z nadciśnieniem ma sześć lat więcej. Prof. Litwin: Dochodzi do przebudowy serca

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Nadciśnienie kojarzy się z problemami 60-70-latków, no, może 40-latków. Ale nadciśnienie u dziecka, które nie jest wynikiem innej choroby? Ostatnie badania Instytutu Matki i Dziecka pokazały, że duża grupa 8-latków ma za wysokie ciśnienie rozkurczowe...

Prof. Mieczysław Litwin: U zdrowego dziecka – bo mówimy o tzw. nadciśnieniu pierwotnym, a nie wtórym, będącym konsekwencją niektórych chorób – nadciśnienie tętnicze najczęściej jest związane z okresem przedpokwitaniowym lub pokwitaniowym, co wiąże się ze skokiem wzrostowym. Dochodzi do fizjologicznego wzrostu ciśnienia tętniczego, szczególnie skurczowego.

Zjawisko to dotyczy głównie chłopców. To okres gwałtownych zmian hormonalnych, ale też zmian stylu życia związanych ze zmniejszeniem aktywności fizycznej i tym, co nazywamy nieprawidłowym odżywianiem. Rozwija się wówczas otyłość trzewna i związane z tym zaburzenia metaboliczne, które są głównymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Mogą one dotyczyć osób które mają prawidłową masę ciała i nie spełniają kryteriów rozpoznania nadwagi lub otyłości. Ważne jest zaburzenie stosunku między ilością tkanki tłuszczowej i jej umiejscowieniem a masą mięśniową. U dzieci, które już wcześniej miały nadwagę okres dojrzewania dodatkowo nasila te zaburzenia.

Przyczyną nadciśnienia u dzieci nie zawsze jest więc otyłość?

Nie zawsze. Twierdzenie że nadciśnienie pierwotne u dzieci jest spowodowane otyłością, to uproszczenie. Do 40 proc. bardzo otyłych dzieci ma nadciśnienie tętnicze, ale pozostałe go nie mają. Głównym problemem jest zaburzenie składu ciała, zbyt duża ilość tłuszczu trzewnego i mała masa mięśniowa. Dziecko może mieć nawet prawidłową masę ciała, ma jednak zbyt dużo tłuszczu trzewnego. Generuje to wiele zmian na poziomie komórkowym i endokrynnym, wydzielania hormonów, co jest związane m.in. z insulinoopornością czy podwyższeniem stężenia kwasu moczowego.

Dziecko z tego „wyrośnie”?

Nie.