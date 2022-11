Do kiedy będziemy chodzić w maseczkach? Minister Niedzielski wyjaśnia

Adam Niedzielski zapowiedział, że obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w aptekach, przychodniach i w szpitalach zostanie przedłużony co najmniej do końca marca 2023 r. Minister zdrowia stwierdził, że z punktu widzenia ministra zdrowia, COVID-19 nie jest obecnie wielkim zagrożeniem. Jednak chodzi tu także o inne choroby zakaźne – m.in. o grypę, na którą aktualnie trwa sezon.

Maseczki w szpitalach, przychodniach i aptekach. Trwa sezon na grypę

"Maseczki nie mają tylko kontekstu covidowego" – przypomniał Adam Niedzielski. Ograniczają one także transmisję chorób takich jak grypa czy wirusa RSV. Minister przywołał niepokojące są dane dotyczące grypy i innych infekcji górnych dróg oddechowych. Tylko w pierwszym tygodniu listopada zanotowano w Polsce 100 tys. przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, a ponad 400 osób z tego powodu trafiło do szpitala.

"Przypadków COVID-19 jest mało, ale grypa czy wirus RSV zbiera żniwo. Utrzymanie maseczek w tym kontekście ma sens, szczególnie w przychodniach, szpitalach i aptekach, w podmiotach leczniczych, gdzie spotykają się chorzy ludzie" – dodał.

Ponieważ szczyt zachorowań na grypę trwa od stycznia do marca, minister zapowiada obowiązek stosowania maseczek w wyżej wymienionych miejscach minimum do marca przyszłego roku. Co będzie później? Nie wiadomo. Z pewnością Ministerstwo Zdrowia przekaże stosowne wytyczne w przyszłości.

Jak wygląda sytuacja COVID-19?

Na pocieszenie Adam Niedzielski dodał, że sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 wydaje się opanowana. "Widzimy w tej chwili, że liczba hospitalizacji związanych z COVID-19 już spadła poniżej tysiąca, a liczba odnotowywanych przypadków jest średnio tygodniowo na poziomie 2,5 tys. Nawet dodając osoby, które testują się poza oficjalnym systemem i nie są raportowane skala zakażeń nie stanowi zagrożenia dla systemu opieki zdrowotnej" – zaznaczył minister.

Warto jednak „dmuchać na zimne” i nosić maseczki również poza placówkami medycznymi, jeśli czujemy objawy COVID-19, grypy lub innych chorób zakaźnych. Zalecane są również szczepienie ochronne.

