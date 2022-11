Czy bańki, czosnek i witamina C wyleczą infekcję? Odpowiedź lekarki może zaskoczyć

Katarzyna Woźniak to lekarka rodzinna, która w mediach społecznościowych opowiada o swojej pracy i edukuje na tematy medyczne oraz zdrowotne, prowadzi m.in. na Instagramie popularny profil @mama.i.stetoskop. W jednym ze swoich ostatnich postów odpowiedziała na pytanie, które z domowych sposób na infekcje nie pomogą?

Co nie pomoże na infekcję? 6 nieskutecznych sposobów

Katarzyna Woźniak na swojej liście nieskutecznych domowych sposób na infekcje wymieniła sześć popularnych i stosowanych przez wiele osób zabiegów. To:

jednorazowe zjedzenie surowego czosnku,

witamina C,

podwójne ilości suplementów diety,

wkładanie czosnku lub kawałków cebuli do nosa, ucha lub innych otworów ciała,

stawianie baniek,

homeopatia.

Czy wypicie rosołu pomoże na infekcję?

Katarzyna Woźniak swoim postem włożyła kij w mrowisko, prowokując zagorzałą dyskusję zwolenników tych metod. Dużo osób pisało o bańkach, zaznaczając, że były polecane m.in. w jednej z telewizji śniadaniowych. Lekarka nie zmieniła zdania, podkreślając, że „bańki nie mają wpływu na odporność i na infekcje układu oddechowego. Bańki ogniowe często powodują oparzenia, a nie zdrowienie”.

Kilka osób zapytało lekarkę o picie rosołu podczas infekcji. Odpowiedź na to pytanie ucieszy zwolenników gorącego bulionu drobiowego. Katarzyna Woźniak przypomniała, że podczas infekcji nawodnienie organizmu jest niezwykle istotne, dlatego picie rosołu zawsze będzie korzystne. Na pytanie o herbatę z miodem odpowiedziała: „a miód to nawet leczy i są na to badania”.

