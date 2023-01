Te objawy mogą świadczyć o raku pęcherza moczowego. Mogą być mylące

Rak pęcherza częściowo wynika z diety oraz ze stylu życia. Guz na pęcherzu moczowym może rozwijać się bardzo długo i nie powodować żadnych objawów. Z czasem mogą wystąpić różne niepokojące zjawiska w organizmie, które powinny być sygnałem alarmowym kierującym nas do lekarza.

Jak często występuje rak pęcherza moczowego?

Rak pęcherza moczowego najczęściej rozwija się u osób po 50. roku życia. Średnia wieku osób, u których zostaje zdiagnozowany ten rodzaj raka w Stanach Zjednoczonych, wynosi 73 lata. W Polsce również częściej diagnozuje się go u osób po 55. roku życia. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety.

Objawy raka pęcherza moczowego

Do objawów raka pęcherza moczowego najczęściej zalicza się:

krew w moczu



częste infekcje pęcherza moczowego

ból i pieczenie podczas oddawania moczu

ból w okolicy podbrzusza

bóle lędźwi

Jak rozpoznać, czy to rak?

W tym momencie nie ma badań przesiewowych, które pozwoliłyby wykryć rozwijającego się raka. Można go jednak wykryć w czasie badania moczu, w którym laboranci potrafią wykryć krew. Jeśli zatem cierpimy na nawracające pieczenie i ból podczas oddawania moczu lub zauważymy krew w moczu, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do lekarza rodzinnego i wykonać badanie moczu.

Oprócz tego można wykonać cystoskopię, badanie urologiczne, które niesie możliwość oceny cewki moczowej. Jest to dokładne badanie, które pozwala zobrazować stan cewki moczowej i wykryć ewentualne zmiany.

W celu rozpoznania i zdiagnozowania raka pęcherza moczowego wykonuje się również tomografię komputerową, ultrasonografię lub badanie MRI.

Czy raka pęcherza moczowego można wyleczyć?

Rak pęcherza moczowego wykryty w I stadium w niemal 90 procentach jest uleczalny. Dotyczy to głównie pacjentów, u których zostaje wykryty, zanim zaatakuje mięsień pęcherza moczowego. W tej sytuacji rak może dawać przerzuty do innych narządów. W przypadku wykrycia go w I lub II stadium leczy się go chirurgicznie, usuwając guza, bądź za pomocą radioterapii. W leczeniu raka stosuje się również chemioterapię lub immunoterapię.

Czytaj też:

Zakażenie układu moczowego – jak mu zapobiegaćCzytaj też:

Czy torbiel na nerce to rak? Objawy i ryzyko rozwoju nowotworu nerek