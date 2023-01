Dlaczego wieczorem masz zimne stopy? To może być objaw jednej z 4 chorób

Zimne stopy często oznaczą problemy z funkcjonowaniem układu krążenia. Mogą wskazywać na zakrzepicę żył głębokich, co jest schorzeniem zagrażającym zdrowiu i życiu. Zła cyrkulacja krwi sprawia, że stóp trafia jej mniej, stąd wrażenie lodowatych nóg. Ale zimne stopy mogą sygnalizować również i inne schorzenia.

Co oznaczają zimne stopy?

Zimne stopy mogą oznaczać:

zakrzepicę żył



infekcję wirusową

niedoczynność tarczycy

anemię

Infekcja wirusowa a zimne stopy

Wrażenie zimnych, wręcz lodowatych stóp może pojawić się przy infekcji wirusowej. Gdy przemarzniemy, mamy wrażenie, że całym naszym ciałem wstrząsają dreszcze. Może pojawić się również uczucie lodowatych dłoni oraz stóp. Wynika to z namnażania się wirusa w organizmie, a także z wychłodzenia. W takiej sytuacji układ krążenia zaopatruje w krew głównie najważniejsze narządy, przez co do dłoni czy stóp trafia mniejsza jej ilość.

Infekcję wirusową tak jak i przeziębienie spowodowane wychłodzeniem, należy przede wszystkim wygrzać. Zimne stopy dobrze jest rozgrzewać termoforem i leżeć pod grubą kołdrą lub kocem. W innym przypadku nie dojdziemy do zdrowia, a niewyleżana infekcja może otworzyć drogę bakteriom.

Niedoczynność tarczycy a zimne stopy

Nietolerancja chłodu to częsty objaw niedoczynności tarczycy. Jeśli tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów może pojawić się uczucie zimnych i wychłodzonych stóp. Gdy takie objawy występują często, a oprócz tego obserwujemy przyrost masy ciała, uczucie zmęczenia, zaburzenia koncentracji czy chrypkę, warto wybrać się do lekarza i dokładnie zbadać tarczycę. Przy niedoczynności mogą pojawić się również poważniejsze problemy takie jak zaburzenia lękowe czy problemy z funkcjonowaniem układu pokarmowego. W leczeniu tarczycy stosuje się lewotyroksynę.

Anemia a zimne stopy

Uczucie wychłodzonych stóp może być również skutkiem zbyt niskiego poziomu żelaza we krwi. Anemia sprawia, że do tkanek trafia mniej natleniona krew. W efekcie możemy odczuwać zimno lub mieć wrażenie chłodnych dłoni i stóp. Jeśli takie objawy występują przez dłuższy czas, warto sprawdzić poziom żelaza w organizmie. Na podstawie wyników lekarz może zlecić suplementację.

